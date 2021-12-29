Ревнивая девушка нашла рабочий способ убедиться в верности парня и для этого нужен только телефон с камерой

Часто в парах возникают конфликты на почве ревности. Часто ревнуют мужчины, и женщины не отстают от них.

Пользовательница площадки Тик Ток показала, как проверяла парня на верность – для этого она использовала современные технологии, а именно приложение с видеосвязью.

В ролике показано, как парень занимается своими рабочими обязанностями – упаковывает отправления.

Автор рассказала, что убедила молодого человека находиться с ней на связи посредством FaceTime. К слову, рабочая смена длиться двадцать часов, и парня окружает множество сотрудниц.





«Я не могут доверяю ему, так как у меня нет доверия к его сотрудницам» – рассказала девушка.





@flackoandnela Might quit my job & go work w/ him ! 🥰 #4u ♬ Insane — Summer Walker

Видео стало вирусным, так как за короткое время его посмотрело более двадцати пяти тысяч пользователей. При этом зрители не очень хорошо отнеслись к выходке автора канала – они посоветовали ей посетить, например, психолога.