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Российскому чиновнику выдали премию 47,2 тыс. рублей за отказ от взятки в 3 млн

Российскому чиновнику выдали премию 47,2 тыс. рублей за отказ от взятки в 3 млн

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в 3 млн рублей. Полученное вознаграждение в размере 47,2 тыс. рублей чиновник перевел в "Русфонд".

"Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области". Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд", - рассказал собеседник агентства.

В декабре сотрудник администрации Каменского района пыталась дать взятку в размере 3 млн рублей вице-губернатору Сергею Федотову за то, чтобы он помог ей победить в конкурсе на должность главы администрации района. Однако чиновник отказался от денег и сообщил в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело, сотрудник администрации по решению суда находится под домашним арестом. Глава региона Олег Мельниченко объявил вице-губернатору благодарность за принципиальную позицию и пообещал премировать. По его словам, наказание ждет всех, кто пытается так "решать вопросы покупки должностей".

Ушли те времена, когда можно было покупать в Пензенской области должности за деньги, теперь у нас на должности назначаются по принципу профессионализма, готовности выполнять задачи. Те, кто это не усвоил, будьте аккуратны - так будет с каждым, кто будет пытаться решать вопросы покупки должностей в Пензенской области.

Ранее Ruposters писал, что объем взяток при госзакупках оценили в 6,6 трлн рублей.

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По материалам: uposters.ru

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