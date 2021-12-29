Самые сильные обряды на успех в первый день 2022 года

Вадим Карасев

Начать 2022 год в хорошем настроении и привлечь успех в любых начинаниях помогут сильные обряды. Их проведение не займет много времени, но при этом воодушевит на подвиги и задаст ритм всему году.

Проводить обряды и ритуалы важно, ведь они помогают настроиться на волну успеха и запрограммировать сознание на решение определенных задач. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 1 января 2022 года с пользой провести пару сильных обрядов, направленных на привлечение успеха на весь год.

Обряд на успех 1 января 2022 года

Справиться с поставленными на год задачами не составит труда, если набросать план и отметить самые важные пункты. Писать важно на чистом листке бумаги красной ручкой. План сворачивают и помещают в красный конверт, на котором пишут слово «Успех». Конверт кладут в укромное место со словами:

«Успех в новом году ко мне придет, стороной меня не обойдет. Все, что написано, сбудется, жизнь к лучшему изменится, неудачи стороной пройдут, невзгоды меня обойдут».

Конверт не кладут в труднодоступное место — его нужно будет доставать и сверяться с планами, ставя галочки напротив выполненных пунктов.

Привлечение успеха 1 января

Обрести уверенность и не остаться без поддержки капризной фортуны поможет сильный обряд на успех. Для его выполнения потребуются небольшие листочки бумаги. На них пишут «Успех» и раскладывают в каждый карман одежды. Каждый раз, натыкаясь на листочек, мысленно или вслух произносят:

«Успех за мной по пятам ходит, к другим не переходит».

Каждый из листочков сжигают, как только удалось преуспеть в запланированном деле и обязательно проговаривают слова благодарности за то, что очередное дело удалось выполнить.

Сильный ритуал на успех

После пробуждения трижды умываются проточной водой, приговаривая:

«Новый год начинаю, неудачи с себя смываю, успех привлекаю».

После этого набирают стакан теплой воды, растворяют в нем чайную ложку меда и выпивают, проговорив:

«В новом году успех меня ждет, славу дает и почет. Сладким медом удача по телу разливается, счастье и успех ко мне привлекаются».

Затем в новом стакане растворяют чайную ложку соли, отпивают немного, а остальное выливают за порог со словами:

«Все горести разом выпиваю, а остальные за порог прогоняю. То, что было выпито, главной проблемой нового года станет, и неудач больше не настанет».