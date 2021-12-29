Семен Слепаков: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Краткая биография

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Интересные факты

Все, кто смотрел КВН в начале 2000-х годов, не могли не обратить внимание на капитана сборной команды Пятигорска. С тех пор биография Семёна Слепакова и всё, что с ним связано, интересует его фанатов.Человека нельзя определить по сухим фактам его жизнеописания. Интеллигенты-разночинцы XIX века утверждали, что их биография – это перечень прочитанных книг. Возможно, для Семёна Слепакова биография состоит из написанных песен, придуманных идей и сценариев. Но факты тоже имеют значение:Семён Сергеевич Слепаков родился 23 августа 1979 г. в Пятигорске.Его отец – доктор экономических наук.Мама – кандидат филологических наук.Дедушка занимался политэкономией.Двоюродный дед – известный советский драматург и сценарист.В 2001 г. Семен окончил факультет иностранных языков Пятигорского университета по специальности «переводчик с французского языка».В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию.С 2000 по 2006 г. был капитаном команды КВН г. Пятигорска. В 2004 г. его команда стала чемпионом Высшей Лиги.В 2005 г. переехал в Москву.С 2006 г. по настоящее время – резидент Comedy Club, продюсер и сценарист.В 2012 г. Слепаков женился.В 2018 г. выступил автором идеи сериала «Домашний арест».Постоянно выступает как автор-исполнитель собственных песен самой разнообразной направленности.Семён Слепаков родился в Пятигорске в семье интеллигентов. С раннего детства мальчик ходил в музыкальную школу, где обучался по классу фортепиано, но по-настоящему ему нравилась только гитара, тем более что в доме он слышал песни Окуджавы, Высоцкого, «Битлз» и «Роллинг Стоунз».Увидев по телевизору КВН, Семён влюбился в это действо. Конечно, нельзя исключать и хорошую наследственность: родители и родственники Семёна все были творческими людьми, что не могло не сказаться на его мироощущении.Слепаков учился в гуманитарном классе пятигорской школы №6. Чересчур шустрый в младших классах, позднее стал учиться очень хорошо. Уже в 13 лет написал статью о детских заработках, которая сначала была напечатана в местной газете, а после – в «Аргументах и фактах».Поступив в университет, Слепаков обучался лингвистике и основам менеджмента и по окончании получил два красных диплома: переводчика с французского и менеджера. В 2003 г. он защитил кандидатскую диссертацию по адаптации в рынок экономики рекреационного региона. Отправившись на практику во Францию, молодой человек планировал учиться и дальше в этой стране. Однако вмешался КВН.Команда Слепакова в 2000 г. играла в Слобожанской лиге, а в 2002 была уже в финале украинской. В 2004 г. сборная Пятигорска стала чемпионом Высшей лиги КВН. В то время творчество можно было хорошо монетизировать, и в 2005 г. Слепаков при помощи Г. Мартиросяна перебрался в Москву.Тогда же вышел первый альбом с его песнями. Совместно с другими авторами Слепаков поучаствовал в работе над Comedy Club. Абсолютно новый формат передачи для российского телевидения себя оправдал. Эта программа до сих пор каждый раз радует зрителей неожиданными моментами.Дальнейшие ключевые моменты:В 2006 г. принял участие в проекте «Наша Раша».В 2008 писал сценарии и продюсировал фильмы и сериалы «Универ», «Яйца судьбы», «Интерны», «Саша-Таня» и др.В 2010 реализовал проект «Смех без правил».В 2012 выпустил второй альбом песен.В 2015 стал одним из продюсеров сериала «Озабоченные или любовь зла».Сатира Слепакова затрагивает все актуальные, в том числе и политические темы. И реакция на его песни бывает различной и со стороны властей, и со стороны слушателей. Когда он в 2016 г. обращался к Д. Медведеву с просьбой уйти в отставку, это раздражало власти. А в 2021 он не поддержал выступления и смуту, и многие поклонники говорили, что он продался властям. На самом деле, талант – это большее, чем сиюминутные мелкие дрязги.Семен Слепаков не афиширует личную жизнь. Известно, что в 2011 г. он повстречал свою будущую жену Карину. Оказалось, что она никогда не смотрела КВН. А в 2012 они зарегистрировали брак в Италии.Карина, юрист по специальности, человек абсолютно непубличный, решила всецело посвятить себя мужу. Но уже в 2019 г. поползли слухи о разводе. Об этом сообщала Ксения Собчак, но вскоре она сама же и выступила с опровержением этой информации. Но совсем недавно этот слух подтвердил сам Семён. Он сказал, что осенью стал холостяком снова. Детей у Слепакова пока нет.Зимой 2019 г. Слепаков был госпитализирован в связи с проблемами с сердцем, ему пришлось сделать операцию, после которой он вскоре вернулся к работе.В одном из интервью он сказал, что не исключает для себя возможности заняться политикой по примеру В. Зеленского.Своё отношение к российской оппозиции Слепаков выражает очень своеобразно. Он говорит, что не может понять, куда призывает двигаться оппозиция.«Так, как сейчас, нельзя. А как можно? Я против того, чтобы куда-то выходить, если я не знаю, куда мне идти», – говорил он в одном из интервью.В 2013 г. Семён Слепаков вошёл в список журнала Форбс как один из 50 самых богатых российских знаменитостей. Он заработал в этот год более 3 млн долларов.Шоумен собирает и постоянно расширяет свою коллекцию редких акустических гитар. В доме, который он снимает под Волоколамском, для гитар выделена целая комната.Ольга Львова, музыкальный критик: «Когда появляется новый исполнитель, специалисты, как правило, сразу пытаются отнести его к определённому жанру. Но настоящий талант выше любой классификации. На первый взгляд, Семён Слепаков – продолжатель традиций Визбора, Галича и Высоцкого. Но он сам по себе. Просто в его песнях есть что-то большее, чем просто музыка и просто слова. Возможно, человечность?».Семён Слепаков – одна из заметных фигур российского шоу бизнеса. Талантливый человек талантлив во всём: он не только автор и исполнитель своих песен, но и хороший сценарист, и успешный продюсер.