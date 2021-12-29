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Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой

Сергей Лазарев прошелся по Ольге Бузовой
Певец Сергей Лазарев высказался о вокальных данных артистки.   Поющей телеведущей Ольге Бузовой была отведена определенная часть во время YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Звезды на нем не было. О ее талантах за глаза говорил ведущий Максим Галкин и один из его гостей, певец Сергей Лазарев. Максим Галкин нещадно высмеивал Ольгу Бузову, критикуя ее творчество, игру в театре и любовь к перформансам. В какой-то момент Сергей Лазарев не выдержал и встал на защиту Ольги Бузовой.
Ольга Бузова «Ольга Бузова яркий персонаж в шоу-бизнесе, который из каждого своего выхода делает перформанс, — сказал Сергей Лазарев. — Она очень верит в него, в себя, в то, что она делает. С ней работает очень большая команда. Конечно, это иногда тумач. Мы с ней общались. Она клевая, юморная девчонка. Но, конечно, она не певица. Она — шоу-вумен. Я ей об этом говорил в лицо». Максим Галкин скептически отреагировал на заявление Сергея Лазарева и даже высмеял его, посоветовав нанять адвоката, а не выступать самому в роли защитника. «Если когда-нибудь ты, не дай бог, окажешься в суде, сам никогда не говори. Только адвокат», — сказал Максим Галкин Сергею Лазареву.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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