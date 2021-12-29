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Слив Виктория Рахматулина (Viksi666)

Слив Виктория Рахматулина (Viksi666)

Виктория Рахматулина – популярная блогерша и писательница. Девушка помогает своим подписчикам добиться фигуры своей мечты, поддерживать ее, повысить самооценку и стать раскрепощенными. Но принесло ей популярность не только это, а еще эротические и слитые фото Виктории Рахматулиной, которых в сети большое количество.

Кто такая Виктория Рахматулина

Блогерша родилась 21 сентября 1992 года в Зеленограде. За свое детство несколько раз переводилась из одной школы в другую, но это не мешало ей всегда хорошо учиться и радовать родителей пятерками. Вика всегда знала, что ей удастся достичь всего, о чем она мечтает.

Окончив школу, Виктория одна переехала в столицу и поступила там в институт дизайна и технологий. Спустя 2 года поняла, что выбрала не ту профессию и поступила в другой институт – эколого-политологический. В 2016 году получила диплом, но вместо того, чтобы пойти работать по профессии, девушка решила начать развивать свой Instagram.

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Слитые фото Виктории Рахматулиной

Активный образ жизни, правильное питание и тренировки в спортзале очень хорошо отразились на фигуре Виктории. У нее стройное, подтянутое тело, плоский живот и очень красивые ягодицы. Здесь мы собрали все самые эротические и голые фото Виктории Рахматулиной, имеющиеся в общем доступе.

Если в сети появится еще слив Виктории Рахматулиной – мы обязательно постараемся его добавить.

Слив Виктория Рахматулина (Viksi666)

 

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# Шоу-бизнес

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