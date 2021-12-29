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Слух: Новую часть Ninja Gaiden могут анонсировать в 2022 году

Слух: Новую часть Ninja Gaiden могут анонсировать в 2022 году


Студия Team Ninja обещает в 2022 году несколько интересных анонсов, о чем стало известно из интервью изданию 4Gamer. Руководитель студии Юсукэ Хаяси и продюсер Фумихико Ясуда рассказали, что готовят в 2022 году, как минимум, два анонса:



Первый — это игра, которая создавалась в условиях полной секретности, и у игроков не может быть даже предположений о ней. Разработчики отмечают, что игра может стать началом новой франшизы.



Второй — это игра, которую «поклонники давно ждали». Разработчики не стали уточнять, что это именно за проект.

Игроки считают, что игра, которую «поклонники давно ждали» — это Ninja Gaiden 4. В 2021 году студия Team Ninja выпустила сборник Ninja Gaiden: Master Collection, который был весьма средне воспринят не только поклонниками, но и новыми игроками. При этом стоит отметить, что еще в начале 2021 года разработчики из Team Ninja говорили, что у них в планах нет новой части Ninja Gaiden.

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По материалам: newxboxone

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