СМИ: Банки хотят обязать передать биометрию в ведение государства

09:42 Автор: Наталия Васильева

Механизм передачи биометрических данных граждан, собранных банками, в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет находиться в ведении Минцифры, разработают в 2022 году. При этом сами банки и другие коммерческие организации не смогут сохранить у себя копии этих данных, сообщил председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет газета «Ведомости».

ЕБС создали в 2018 году по инициативе тогда еще Минкомсвязи (теперь Минцифры) и Банка России. Оператор системы — «Ростелеком». Сдать биометрию — слепок лица и запись голоса — можно только лично, в отделении банка. Всего в системе за три года существования зарегистрировано около 216 тысяч пользователей. Весной 2021 года стало известно, что Сбербанк и «Ростелеком» создадут совместное предприятие для её развития.

Единую биометрическую систему хотят перевести в статус государственной

Сейчас практически все крупные банки с согласия клиентов собирают их биометрию. Нормы передачи данных из коммерческих биометрических систем в ведение государства должны быть разработаны до осени следующего года, отметил Хинштейн.

Совет Федерации 24 декабря одобрил закон, закрепляющий за ЕБС статус государственной информационной системы (ГИС). Ее функционирование и взаимодействие с другими системами будет утверждать правительство. Согласно поправкам, граждане получат возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные в системе через специальное программное обеспечение без посещения уполномоченных органов и организаций. Для этого нужно будет иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По словам Хинштейна, сейчас обсуждается возможность предоставления доступа коммерческим структурам к «легкой» биометрии, которая позволит подтвердить личность человека, но не даст его идентифицировать вовне. Например, в базах данных организаций для пропуска сотрудников в здание по биометрии вместо полноценных 3D-портретов будут храниться так называемые векторы — наборы каких-то точек, взятых с лица, которые позволят идентифицировать проходящего человека. Но собрать в портрет система их не сможет, пояснил депутат.





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Новое законодательство позволит коммерческим компаниям собирать биометрические данные граждан с соблюдением установленных требований (их отдельно определит правительство) и под контролем уполномоченных ведомств, отметил представитель «Ростелекома». Там считают, что это положительно скажется на рынке биометрической идентификации, отмечает газета. Поэтому принятый Советом Федерации закон переносит с 1 января на 1 сентября 2022 года вступление в силу нормы об использовании для идентификации и аутентификации граждан по биометрии вместо ЕБС другие информационные системы — законодателям надо успеть разработать необходимые механизмы, пишут «Ведомости».

Сейчас, по словам представителя Минцифры, проводится оценка количества коммерческих информационных систем, которые планируют оказывать услуги по идентификации и аутентификации с помощью биометрии.

Президет Владимир Путин, выступая в ноябре на конференции Сбербанка AI Journey 2021, заявил, что биометрические данные должны храниться в единой системе биометрической идентификации, а государство должно быть ответственным за их хранение.

Как отметил Хинштейн в своём Telegram-канале, биометрические данные граждан должны находиться только в руках государства, при этом сдача биометрии может быть сугубо добровольной. «Такую позицию IT-Комитет занимал всегда, несмотря на давление банков и крупного бизнеса, давно пытающихся сделать персональные данные товаром. К сожалению, потребовалось прямое вмешательство Президента, чтобы здравый смысл возобладал. В следующем году мы обязательно доведём эту работу до конца», — написал он.

#биометрия #банки

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