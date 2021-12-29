СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения регулирования

Китайские инвесторы не отказались от криптовалют, несмотря на ужесточившееся регулирование и уход двух основных платформ — Binance и Huobi — из страны. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Опрошенные изданием инвесторы на условиях анонимности заявили, что некоторые держатели криптовалют намерены продолжать торговлю, используя VPN, иностранные почтовые сервисы без систем идентификации и менее централизованные биржи.

По словам одного из собеседников, инвесторы могут переключиться на децентрализованные торговые платформы. Но в этом случае сохраняются риски взлома аккаунтов и потери средств, заметил он.

Ранее Пекин резко усилил давление на криптовалютную индустрию. На этом фоне СМИ сообщили, что более двух десятков связанных с цифровыми активами компаний заявили об уходе с китайского рынка.

В июне 2021 года Huobi закрыла китайским и британским инвесторам доступ к торговле криптодеривативами.

В сентябре платформа прекратила регистрацию новых пользователей. Аналогичное решение приняли биржи Huobi, KuCoin, BitMart и Biki, а также Binance.

Позднее последняя объявила, что с 31 декабря удалит китайский юань из списка внебиржевых рынков и закроет доступ к OTC-торговле пользователям из материкового Китая.

Напомним, в октябре стало известно, что власти изучают возможность судебного преследования криптотрейдинга и майнинга.



