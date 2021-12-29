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СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения регулирования

СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения регулирования


Китайские инвесторы не отказались от криптовалют, несмотря на ужесточившееся регулирование и уход двух основных платформ — Binance и Huobi — из страны. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).


Опрошенные изданием инвесторы на условиях анонимности заявили, что некоторые держатели криптовалют намерены продолжать торговлю, используя VPN, иностранные почтовые сервисы без систем идентификации и менее централизованные биржи.


По словам одного из собеседников, инвесторы могут переключиться на децентрализованные торговые платформы. Но в этом случае сохраняются риски взлома аккаунтов и потери средств, заметил он.


Ранее Пекин резко усилил давление на криптовалютную индустрию. На этом фоне СМИ сообщили, что более двух десятков связанных с цифровыми активами компаний заявили об уходе с китайского рынка.


В июне 2021 года Huobi закрыла китайским и британским инвесторам доступ к торговле криптодеривативами.


В сентябре платформа прекратила регистрацию новых пользователей. Аналогичное решение приняли биржи Huobi, KuCoin, BitMart и Biki, а также Binance.


Позднее последняя объявила, что с 31 декабря удалит китайский юань из списка внебиржевых рынков и закроет доступ к OTC-торговле пользователям из материкового Китая.


Напомним, в октябре стало известно, что власти изучают возможность судебного преследования криптотрейдинга и майнинга.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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