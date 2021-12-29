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Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере Fortnite

Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере Fortnite


Fortnite стала первой игрой, которая поддерживает Unreal Engine 5. Движок игры обновили со стартом 3 главы несколько недель назад. Игра Fortnite доступна на всех актуальных игровых платформах — консоли, смартфоны, PC, Switch.

Канал ElAnalistaDeBits выпустил сравнение всех версий Fortnite после обновления до Unreal Engine 5. Технически игра работает со следующими параметрами:



Playstation 4: 1080p при 60FPS



Xbox One: 900p при 60FPS



Playstation 4 Pro: 1440p при 60FPS



Xbox One X: 1800p при 60FPS



Switch: 880p при 30FPS



Xbox Series S: 1200p при 60FPS / 1080p при 120FPS



Playstation 5: 2160p при 60FPS / 1440p при 120FPS



Xbox Series X: 2160p при 60FPS / 1440p при 120FPS

Следующие моменты выделяет автор видео в ходе сравнения работы Unreal Engine 5 в Fortnite на разных платформах:



PC — единственная версия с трассировкой лучей благодаря RTX от Nvidia. Применяется к глобальному освещению, теням и отражениям.



На стационарных консолях (Xbox и Playstation) все версии используют SSR для отражений.



Версии Nextgen (PC, Xbox Series X | S, Playstation 5) имеют улучшенные: освещение, тени, растительность, расстояние прорисовки, объемные облака и других эффекты постобработки.



В версиях игры для Xbox есть случайные ошибки с тенями при применении некоторых визуальных настроек.



Время загрузки на Xbox Series X | S быстрее по сравнению с другими платформами (кроме PC).



На Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5 есть режим 120 FPS. Самый стабильный из них — на Xbox Series X. При активации 120 кадров в секунду на Xbox Series X и Playstation 5 качество теней, расстояние прорисовки и некоторые эффекты постобработки немного снижаются. На Xbox Series S также отключаются объемные тени и снижается качество отражений.

Ниже можно посмотреть прямое сравнение графики в Fortnite с Unreal Engine 5 на разных платформах.


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По материалам: newxboxone

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