Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере Fortnite
Сегодня, 14:55
Fortnite стала первой игрой, которая поддерживает Unreal Engine 5. Движок игры обновили со стартом 3 главы несколько недель назад. Игра Fortnite доступна на всех актуальных игровых платформах — консоли, смартфоны, PC, Switch.
Канал ElAnalistaDeBits выпустил сравнение всех версий Fortnite после обновления до Unreal Engine 5. Технически игра работает со следующими параметрами:
Playstation 4: 1080p при 60FPS
Xbox One: 900p при 60FPS
Playstation 4 Pro: 1440p при 60FPS
Xbox One X: 1800p при 60FPS
Switch: 880p при 30FPS
Xbox Series S: 1200p при 60FPS / 1080p при 120FPS
Playstation 5: 2160p при 60FPS / 1440p при 120FPS
Xbox Series X: 2160p при 60FPS / 1440p при 120FPS
Следующие моменты выделяет автор видео в ходе сравнения работы Unreal Engine 5 в Fortnite на разных платформах:
PC — единственная версия с трассировкой лучей благодаря RTX от Nvidia. Применяется к глобальному освещению, теням и отражениям.
На стационарных консолях (Xbox и Playstation) все версии используют SSR для отражений.
Версии Nextgen (PC, Xbox Series X | S, Playstation 5) имеют улучшенные: освещение, тени, растительность, расстояние прорисовки, объемные облака и других эффекты постобработки.
В версиях игры для Xbox есть случайные ошибки с тенями при применении некоторых визуальных настроек.
Время загрузки на Xbox Series X | S быстрее по сравнению с другими платформами (кроме PC).
На Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5 есть режим 120 FPS. Самый стабильный из них — на Xbox Series X. При активации 120 кадров в секунду на Xbox Series X и Playstation 5 качество теней, расстояние прорисовки и некоторые эффекты постобработки немного снижаются. На Xbox Series S также отключаются объемные тени и снижается качество отражений.
Ниже можно посмотреть прямое сравнение графики в Fortnite с Unreal Engine 5 на разных платформах.
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По материалам: newxboxone