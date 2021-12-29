Стас Костюшкин делит песню с Монеточкой

Певица Монеточка попалась на плагиате. Лиза Монеточка несколько лет выступает на сцене. Она в свое время даже попала на шоу «Вечерний Ургант», а позже снялась с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в фильме. У юной исполнительницы есть много поклонников. Для них Лиза пишет новые песни. Но на этот раз она оказалась в неловкой ситуации. Стас Костюшкин подал иск в суд, так как заподозрил, что ее песня «Мама, я не танцую» очень похожа на его хит «Женщина, я не танцую». Примечательно, что бывший солист группы «Чай вдвоем» готов был не судиться с Монеточкой. Ему было бы достаточно признания, что композиция была сворована. Однако представители Гырдымовой (настоящая фамилия певицы. — Прим. ред.) не признали заимствование. И вот Басманный суд Москвы назначил экспертизу, которая доказала правоту Костюшкина.Стас Костюшкин «Экспертиза показала, что песня госпожи Гырдымовой является плагиатом. Судебное заседание продолжится в Басманном суде Москвы, так как она поменяла прописку. Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», — рассказал «Комсомольской правде»-Екатеринбург адвокат Стаса Роман Лалаян. Добавим, что сама Монеточка в суде ни разу не появилась. Даже ее адвокат не представляет, как она выглядит. Костюшкин за нарушение авторских прав требует почти миллион рублей в качестве компенсации. По всей видимости, в скором времени Лизе придется заплатить за плагиат.