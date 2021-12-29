В 2021 году в рамках председательства России в Арктическом совете состоялись 32 мероприятия

В 2021 году в рамках председательства России в Арктическом совете состоялись 32 мероприятия, сообщает пресс-служба Арктического совета.

«Арктический совет – это площадка, на которой можно советоваться и вырабатывать общие позиции. Это значимая платформа для международного сотрудничества в высоких широтах, укрепления взаимодействия по ряду позиций. Всего пройдет более ста мероприятий, в том числе по повышению благосостояния населения Арктики, включая коренные народы Севера, по молодежной политике, по вопросам экологии и адаптации к последствиям изменения климата, по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона и многим другим», – сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Юрий Трутнев.

«Российское председательство направлено на сохранение мира, стабильности и конструктивного взаимодействия в Арктике, а также сбалансированного продвижения устойчивого развития региона в социальном, экономическом и природоохранных измерениях. Уверен, что достижение этих целей возможно только через развитие партнерства с арктическими странами, в том числе в рамках Арктического совета как ключевого формата межправительственного сотрудничества в высоких широтах», – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков.

В рамках прошедших под председательством России заседаний Арктического совета, а также встреч его рабочих органов обсуждались модальности совместной работы по реализации поручений министров иностранных дел, отраженных в Рейкьявикской декларации Арктического совета, а также шаги для достижения приоритетных целей Стратегического плана Арктического совета до 2023 года.

«Одно из приоритетных направлений в рамках председательства – социально-экономическое сотрудничество. То, как мы хозяйствуем в Арктике, как заботимся об этом регионе и проживающих в нем людях, привлекает внимание всего мира. Арктическая зона РФ имеет большой инвестиционный потенциал, создана система преференций, обеспечивающая ускоренное экономическое развитие. Председательство России в Арктическом совете направлено на укрепление стратегического партнерства со странами-участницами. Мы намерены и дальше поддерживать открытый и конструктивный диалог, развивать сотрудничество в целях устойчивого развития Арктики», – заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Взаимодействие с нашими партнерами на площадке Арктического совета вновь подтвердило важность поиска совместных решений и выработки коллективных подходов по таким вопросам, как смягчение последствий и адаптация к изменению климата, повышение устойчивости к воздействию таяния вечной мерзлоты, обеспечение устойчивого социально-экономического развития Заполярья с особым акцентом на учет интересов проживающих в высоких широтах людей, анализ возникающих вызовов и угроз, поддержка молодежи и коренных народов Севера, включая реализацию проекта по цифровизации их культурного и лингвистического наследия. Это лишь немногие вопросы, которыми уже занимаются рабочие группы Арктического совета, чем вносят значительный вклад в реализацию стратегического видения Совета, отраженного в соответствующем Плане до 2030 года», – отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В концепции российского председательства в качестве приоритетных направлений сотрудничества выделены повышение благосостояния населения региона, включая коренные народы Севера; защита окружающей среды и адаптация арктических экосистем к изменению климата; стимулирование социально-экономического развития; укрепление АС и его роли в качестве ключевого международного механизма управления в высоких широтах.

Всего план председательства России в Арктическом совете включает 116 мероприятий в 11 регионах России, которые будут продолжены в 2022 году.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.