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В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО – Дмитрий Чернышенко

В 2022 году не менее 1,5 млн россиян присоединятся к сдаче норм ГТО – Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022 году не менее 1,5 миллиона россиян присоединятся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», информирует ТАСС. 

Об этом он заявил на брифинге в координационном центре Правительства РФ.

«В 2021 году 1,6 миллиона человек присоединились к комплексу ГТО. Планируется, что в 2022 году присоединятся не менее 1,5 миллиона участников», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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