В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности для 10–11-х классов

В 2022 году планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10–11-х классов, такое решение приняла Межведомственная координационная комиссия, сообщает Министерство финансов Российской Федерации.

Отмечается, что с 2022 года оно уже обязательно в 1–9-х классах.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфину России и Банку России удалось наладить эффективную координацию с широким кругом ведомств по финансовому просвещению. При МВКК созданы четыре комитета: бюджетный, по развитию образования, по информационной политике, по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в регионах РФ. Все регионы разработали или актуализировали свои программы повышения финансовой грамотности, в 81 регионе созданы специальные координационные органы управления, а в 38 – также региональные центры финансовой грамотности.

«Финансовая и инвестиционная грамотность вошла в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Так что наш горизонт – именно 2030 год. Для всех нас это безусловное достижение – признание того, что финансовая грамотность – важнейшая составляющая экономического успеха страны», – сказал Антон Силуанов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в работе по финансовому просвещению особое внимание будет уделяться пенсионерам, людям с инвалидностью и детям-сиротам.

«Они наиболее уязвимы для мошенничества и недобросовестных практик, в том числе и из-за недостатка знаний и навыков противодействия социальной инженерии», – заявила Эльвира Набиуллина.