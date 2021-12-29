В Dying Light 2 будет больше 140 вариантов оружия





В начале февраля 2022 года состоится релиз игры Dying Light 2. Разработчики проекта понемногу делятся данными о нем, показывая все больше геймплея и рассказывая об игре интересную информацию.

В новом сообщении в Twitter студия Techland сообщила, что игроков в Dying Light 2 ждет больше 140 вариантов оружия. Полный список оружия не опубликован, но некоторые примеры использования разных вариантов оружия можно видеть в ролике, который приложен к сообщению.

Get ready for truly immersive combat! With 140 various weapons for you to wield in your hand... or hands, for slashing, blunting, direct approach, and distant fight—so you always handle even the toughest clash. #DyingLight2 pic.twitter.com/3bWkTBAbpS — Dying Light (@DyingLightGame) December 28, 2021



Вероятно, после релиза Dying Light 2 будет получать новое оружие с релизом дополнений.

Напомним, что в Microsoft Store игра Dying Light 2 уже доступна для предварительных заказов. Базовая версия игры обойдется в $59,99 по предзаказу.

Dying Light 2 Stay Human

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