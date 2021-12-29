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В Dying Light 2 будет больше 140 вариантов оружия

В Dying Light 2 будет больше 140 вариантов оружия


В начале февраля 2022 года состоится релиз игры Dying Light 2. Разработчики проекта понемногу делятся данными о нем, показывая все больше геймплея и рассказывая об игре интересную информацию.

В новом сообщении в Twitter студия Techland сообщила, что игроков в Dying Light 2 ждет больше 140 вариантов оружия. Полный список оружия не опубликован, но некоторые примеры использования разных вариантов оружия можно видеть в ролике, который приложен к сообщению.


Вероятно, после релиза Dying Light 2 будет получать новое оружие с релизом дополнений.

Напомним, что в Microsoft Store игра Dying Light 2 уже доступна для предварительных заказов. Базовая версия игры обойдется в $59,99 по предзаказу.

Dying Light 2 Stay Human

Более двадцати лет назад мы пытались побороть этот вирус в Харране… и потерпели поражение. Теперь мы проигрываем вновь. Город — последнее из крупных человеческих поселений — раздирает внутренняя вражда. Цивилизация отброшена во тьму средневековья, но надежда еще жива.
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По материалам: newxboxone

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