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В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В Госдуме и Общественной палате отреагировали на внесение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Депутат Госдумы, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал решение Роскомнадзора внести Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. 

Депутат назвал решение регулятора ожидаемым и добавил, что в течение этого года российские игроки активно просили регулятор внести Netflix в реестр в связи с тем, что это обеспечит соблюдение равных условий конкуренции на рынке.

"Нам также важно обеспечить равные условия на российском рынке. Сегодня очень важно обеспечить равные условия конкуренции, так как мы видели ситуацию, когда российские игроки соблюдают требования российского законодательства в полном объеме, при этом западные платформы, присутствующие в нашей стране, фактически остаются в серой зоне. И это не только Netflix, ряд западных сервисов также русифицируют меню и свой контент", — рассказал депутат.

По мнению парламентария, действия регулятора — это сигнал другим западным платформам. Однако включение Netflix в реестр никак не повлияет на его работу в России, добавил он.

"Я уверен, что у нас получится сохранить равные конкурентные условия на нашем рынке. Мы продолжим разрабатывать специальное регулирование рынка АВС, поскольку рынок сегодня стратегический, это точка роста. Мы рассчитываем, что в будущем российские аудиовизуальные сервисы смогут экспортировать контент на зарубежные рынки, поэтому нам важно развивать этот сегмент", — заключил Горелкин.

В Общественной палате также приветствуют готовность американской стриминговой платформы соблюдать российское законодательство и "играть по честным правилам".

Внесение Netflix ("Нетфликс") в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора означает, что стриминговая платформа согласилась играть по внятным и понятным правилам, соблюдая российские законы, считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. 

Он отметил, что пример "Нетфликса" вполне может стать показательным для других западных ресурсов, демонстрируя, что никаких "проблем и противоречий" для работы в России или неудобства для пользователей такая практика не сулит.

"С 1 января у нас вступает в силу закон о "приземлении" иностранных IT-компаний. То есть те крупные площадки, соцсервисы, которые работают в нашей стране и имеют определенное количество пользователей, должны открыть двери в свои представительства и жить по российским законам, уважать цифровые права наших граждан. То, что "Нетфликс" внесен в этот реестр, говорит о том, что компания готова играть по внятным, понятным правилам. И главное — что никаких здесь проблем, противоречий, сложностей нет ни для кого: ни для них, ни для пользователей", — сказал он.

Малькевич отметил, что российская сторона "много месяцев, если не сказать лет" требовала от представителей так называемого бигтеха, чтобы они уважительно относились к гражданам страны, где зарабатывают деньги.

"Лед тронулся. Более-менее все это заходит в такие цивилизованные рамки, и мы этому рады", — добавил он.

Во вторник Роскомнадзор внес американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь Netflix придется выполнять те же требования, что и ее российским конкурентам, а также компания может претендовать на предустановку приложений на ввозимую в Россию электронику (смартфоны и Smart TV).

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По материалам: uposters.ru

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