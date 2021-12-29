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В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и техникумах

В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и техникумах

В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и техникумах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра – начальника управления профессионального образования Министерства образования и науки региона Елену Шадую.

Модернизация мастерских прошла в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Для подготовки квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики края в Хорском агропромышленном техникуме, Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности, Хабаровском дорожно-строительном техникуме и Губернаторском авиастроительном колледже Комсомольска-на-Амуре создано 16 мастерских, оснащенных современным оборудованием, на общую сумму около 170 миллионов рублей», – сказала Елена Шадуя.

В мастерских провели ремонт, закупили новое оборудование, технику, установили современные станки. В будущем году еще в пяти техникумах и колледжах края будут открыты 12 мастерских, уточнила Шадуя. Всего с 2022 по 2024 год в техникумах и колледжах края по нацпроекту планируется создать 40 новых мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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