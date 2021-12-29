В Иркутске подозреваемых в краже ASIC-майнеров задержал патруль ДПС

В Иркутске полиция случайно раскрыла крупную кражу майнингового оборудования. Об этом сообщили в местном МВД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Ниссан-Тида» с поддельной госрегистрацией. Уже в отделе выяснилось, что водитель и пассажиры причастны к краже восьми устройств для майнинга.

У одного из них были ключи от автомобиля, который зафиксировала камера наружного наблюдения на месте совершения преступления. Фигуранты перелезли через забор и похитили из контейнера оборудование стоимостью свыше полумиллиона рублей.

Задержанными оказались мужчины в возрасте от 21 до 26 лет. Два похищенных ASIC-майнера сотрудники полиции изъяли в ходе обысков.

По факту кражи открыто уголовное дело. Один из фигурантов по решению суда заключен под стражу.

Напомним, в Ангарске перед судом предстанут четверо местных жителей, которые вскрывали гаражные боксы и похищали ASIC-майнеры.