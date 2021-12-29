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В Москве участниками интеллектуального краеведческого диктанта стали 5,5 тысячи человек

В Москве участниками интеллектуального краеведческого диктанта стали 5,5 тысячи человек

В Москве участниками интеллектуального краеведческого диктанта стали 5,5 тысячи человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Основной темой диктанта традиционно стали памятники истории и культуры столицы. Вопросы задавали популярные актеры, режиссеры, телеведущие и общественные деятели. Среди них Игорь Крутой, Эдгард Запашный, Владимир Жеребцов, Иосиф Райхельгауз, Владимир Дячок, Роман Будников, Анастасия Панина, Тереза Мавика, Софья Великая.

«Самым сложным оказался вопрос об истории парка «Сокольники». Участникам диктанта нужно было ответить, какое название носила в XVIII веке роща, ставшая впоследствии парком «Сокольники». Лишь 30 процентов смогли дать правильный ответ. Наименее затруднительным оказался вопрос о том, где впервые в Москве было установлено живописное керамическое панно. Речь шла о гостинице «Метрополь». На вопрос правильно ответили 78 процентов участников», – сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. 

Акцию поддержали вузы и колледжи столицы: Московский государственный университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский государственный гуманитарный университет и другие. 

Интеллектуальный краеведческий диктант «Московский код» организован Департаментом культурного наследия Москвы.

# Общество

По материалам: edu.ru

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