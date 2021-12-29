В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»

В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу областного Правительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства региона Роман Бусаргин.

Школу, в которой откроется «Кванториум», определят в ближайшее время. На данный момент в области уже существует один детский технопарк «Кванториум», он открыт на базе Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.