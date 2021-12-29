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В школах Подмосковья прошли «Уроки доброты» для учащихся начальных классов

В школах Подмосковья прошли «Уроки доброты» для учащихся начальных классов

В школах Подмосковья прошли «Уроки доброты» для учащихся начальных классов, сообщает пресс-служба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области.

По мнению организаторов мероприятия, занятия помогут детям с раннего возраста научиться лучше понимать своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья и оказывать помощь, когда она необходима.     

В пресс-службе отметили, что в последнее время в России участились случаи нетерпимого отношения к детям с ОВЗ со стороны сверстников и их родителей: их выгоняют с детских площадок, не пускают в общественные места. За поддержкой в решении этой острой социальной проблемы в Народный фронт обратились некоммерческие организации Московской области.  По итогам работы региональных тематических площадок ОНФ «Образование» и «Культура» с участием представителей профильных министерств было принято решение о проведении в начальной школе «Уроков доброты». Главная их цель – воспитание с юных лет терпимости и понимания детей с ОВЗ. В ряде муниципалитетов – Королеве, Дубне и Сергиевом Посаде – их провела автономная некоммерческая организация «СПАСИ». 

На уроках дети узнали, как можно общаться с глухими и слабослышащими людьми, не владея при этом языком жестов. Детям рассказали, с какими барьерами может столкнуться незрячий или человек с нарушением опорно-двигательного аппарата как в школе, так и за ее пределами и чем можно ему помочь.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, которое создано в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

# Общество

По материалам: edu.ru

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