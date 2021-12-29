В «Смене» определили лучший проект марафона «Лидеры меняют мир»

Во Всероссийском детском центре «Смена» завершилась образовательная программа «#МастерскаяЛидеров», в которой приняли участие 400 школьников из 23 регионов России, информирует Минпросвещения России.

В течение смены они придумывали идеи проектов, которые могли бы реализовать как на территории детского центра, так и в своих родных городах, принимали участие в мероприятиях «Дня финансовой грамотности» и в фестивале национальных культур.

Ребята предложили запустить чат-бот Smenabot, который будет проводником по справочной информации лагеря, дополнить инфраструктуру скейт-парком и верёвочным городком, уличной библиотекой, а также создать путеводитель по территории «Смены». Эти и другие работы были представлены на итоговом марафоне проектов «Лидеры меняют мир».

Лучшим проектом марафона стала работа ребят из Ленинградской области «Читаем NONSTOP». Команда придумала дизайн-проект оригинальной зоны для чтения под открытым небом.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

«#МастерскаяЛидеров» – авторский проект ВДЦ «Смена», который способствует развитию у ребят ключевых лидерских компетенций.