В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей

Некоммерческая организация The Future of Life Institute (FLI) выпустила мини-фильм с призывом запретить использование «роботов-убийц». Видеоролик освещает связанные с автономным оружием риски и шаги, которые можно предпринять для предотвращения его распространения.

Видео Slaughterbots — if human: kill() выполнено в формате выпуска новостей. Авторы выделили несколько сценариев, при которых роботы могут ликвидировать людей:

ограбление банка;

нападение на полицейские участки;

охота на военных.

Авторы видео продемонстрировали и автономных робопсов с оружием на спине.

«В случае беспилотника решение об ударе принимает оператор-человек, в то время как автономное оружие самостоятельно определяет, кого оставить в живых, а кого убить», — говорится в ролике.

FLI совместно с Международным комитетом красного креста предложили запретить алгоритмам самостоятельно принимать решения о ликвидации цели. Они назвали четыре причины для ограничения подобных систем:

вероятность эскалации конфликтов из-за широкого распространения ИИ;

массовость автономного вооружения из-за дешевизны технологии;

непредсказуемость алгоритмов машинного обучения в реальных боевых условиях;

избирательность роботов при определении цели атаки.

«Нам срочно необходимо новое международное законодательство, запрещающее автономному оружию ликвидировать людей и накладывающее ограничения на другие типы ИИ-вооружения», — говорится в финальных титрах.

Напомним, в декабре на открытии Обзорной конференции Конвенции о «негуманном» оружии в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал принять меры против «роботов-убийц».

Китай поддержал главу организации и одним из первых выступил против использования ИИ в военных целях.

В конце декабря стало известно, что страны не смогли достичь консенсуса в вопросах регулирования автономного оружия и договорились продолжить обсуждения.



