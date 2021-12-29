Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей

В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей

В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей


Некоммерческая организация The Future of Life Institute (FLI) выпустила мини-фильм с призывом запретить использование «роботов-убийц». Видеоролик освещает связанные с автономным оружием риски и шаги, которые можно предпринять для предотвращения его распространения.



Видео Slaughterbots — if human: kill() выполнено в формате выпуска новостей. Авторы выделили несколько сценариев, при которых роботы могут ликвидировать людей:


  • ограбление банка;
  • нападение на полицейские участки;
  • охота на военных.

Авторы видео продемонстрировали и автономных робопсов с оружием на спине.


«В случае беспилотника решение об ударе принимает оператор-человек, в то время как автономное оружие самостоятельно определяет, кого оставить в живых, а кого убить», — говорится в ролике.


FLI совместно с Международным комитетом красного креста предложили запретить алгоритмам самостоятельно принимать решения о ликвидации цели. Они назвали четыре причины для ограничения подобных систем:


  • вероятность эскалации конфликтов из-за широкого распространения ИИ;
  • массовость автономного вооружения из-за дешевизны технологии;
  • непредсказуемость алгоритмов машинного обучения в реальных боевых условиях;
  • избирательность роботов при определении цели атаки.

«Нам срочно необходимо новое международное законодательство, запрещающее автономному оружию ликвидировать людей и накладывающее ограничения на другие типы ИИ-вооружения», — говорится в финальных титрах.


Напомним, в декабре на открытии Обзорной конференции Конвенции о «негуманном» оружии в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал принять меры против «роботов-убийц».


Китай поддержал главу организации и одним из первых выступил против использования ИИ в военных целях.


В конце декабря стало известно, что страны не смогли достичь консенсуса в вопросах регулирования автономного оружия и договорились продолжить обсуждения.



# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Авраам Руссо о поражении в финале "Суперстар": "Потому что я нерусский"
Авраам Руссо о поражении в финале "Суперстар": "Потому
Алексей Пиманов - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Алексей Пиманов - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера
NEAR стал генеральным спонсором обновленной BlockchainUA в Киеве
NEAR стал генеральным спонсором обновленной BlockchainUA в Киеве
В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей
В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно
Города мира с самой сильной энергетикой
Города мира с самой сильной энергетикой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Алсу рассказала о воспитании детей и критике в свой адрес
Алсу рассказала о воспитании детей и критике в свой адрес
Доктор Мясников: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Доктор Мясников: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Семен Слепаков: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Семен Слепаков: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
День памяти пророка Аггея 29 декабря 2021 года
День памяти пророка Аггея 29 декабря 2021 года
Off-duty: Ирина Шейк с дочерью Леей в Нью-Йорке
Off-duty: Ирина Шейк с дочерью Леей в Нью-Йорке
Токен проекта Velas вырос почти на 13% на фоне партнерства с Ferrari
Токен проекта Velas вырос почти на 13% на фоне партнерства с Ferrari

Топ на сегодня

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл"
DotBit отзывы и краткий обзор
DotBit отзывы и краткий обзор
Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом
Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом
Ночной клуб в Майами купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за $400 000
Ночной клуб в Майами купил NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club за

Еще по теме

Правозащитники Amnesty International призвали запретить «роботов-убийц»
Российским боевым роботам позволят применять оружие
Специалисты по искусственному интеллекту призывают запретить боевых роботов
В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия