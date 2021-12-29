В телеграме раскритиковали "татлеровский пипл" за отсутствие эмпатии в связи со смертью Эдуарда Дорожкина

Вадим Карасев

Смерть одного из пионеров глянцевой журналистики в России и бывшего шеф-редактора Tatler Эдуарда Дорожкина стала одной из самых обсуждаемых тем начала этой недели. В фейсбуке и телеграме многие написали некрологи, поделившись воспоминаниями о совместной работе, а в Tatler подняли и старые тексты Дорожкина.

Вспоминали в связи с уходом журналиста и смерть его близкой подруги и не менее известного автора глянца Екатерины Истоминой, которая скончалась в этом году от рака. В телеграм-канале "Божена", однако, поток текстов раскритиковали за лицемерие:

Смерть Эдика и Кати в этом году выявила и подсветила одно из ключевых и отвратительно ключевых свойств тусовки "татлеровского пипла". Полное отсутствие эмпатии к сбитым летчикам, равнодушие к чужому горю, поразительное равнодушие. Казалось бы, большинство людей в ресурсе: денег навалом, красивая жизнь, путешествия. На наших глазах умирала Катя Истомина. Вместо лечения был хаос, она молила о помощи в каждом посте. Никто даже в больницу поприличнее ее не устроил. Редакция "Коммерсанта" ничем не помогла. Блестящий Эдик был не востребован, и вокруг него образовался вакуум, замолчал его телефон. А ведь сколько народу подлизывало ему во времена его карьерного расцвета. Татлеровский пипл лишился двух талантливейших летописцев. Эдик и Катя были украшением жизни,

— такой пост вышел сегодня на канале. (Вести этот телеграм-канал начинала известная светская журналистка Божена Рынска, но кто ведет его сейчас, точно неизвестно — в профиле канала указано, что он больше не принадлежит Божене.)





Екатерина Истомина и Эдуард Дорожкин

Те же вопросы вчера поднял и Сергей Минаев, главред журнала Esquire.

Я читаю тексты-рыдания его бывших коллег по Conde Nast и задаю вопрос, который, конечно же, должен был мелькнуть где-то у них, но не мелькнул: как же так вышло, что Эдуард, журналист со столь блестящими характеристиками, возглавлял не GQ или Tatler, а газету "На Рублевке"? Как же так вышло, что плоть от плоти глянца был этим глянцем не только не вознесен на вершину, а попросту выдавлен на обочину?

— написал Минаев в своем телеграм-канале.

О смерти Дорожкина стало известно в воскресенье вечером. Тело Дорожкина было обнаружено в его квартире, дверь была заперта изнутри. Как сообщил сегодня телеграм-канал Mash, до этого журналист два дня не выходил на связь, что и вызвало обеспокоенность родственников. Причиной смерти предварительно считается сердечная недостаточность.

Надя Бесчетникова