VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и студентов

VK Образование подготовило для школьников и студентов по всей стране познавательно-развлекательную новогоднюю программу, сообщает пресс-служба VK.

Она включает в себя новогоднее шоу с IT-экспертами, чемпионат по программированию VK Winter Quest и флешмоб в Клипах ВКонтакте с ценными призами.

Новогоднюю программу VK Образование откроет шоу с участием экспертов из сферы IT. Шоу появится в сообществе «VK Джуниор», а 1 января в 17:00 на базе сообщества будет запущен секретный конкурс. В новогоднем шоу примут участие эксперты из Delivery Club, MY.GAMES, AliExpress России, «Юлы», соцсети «ВКонтакте» и других проектов экосистемы VK. В их выступлениях зрители найдут ответы на многие вопросы: как попасть в IT без навыков программирования, каким должен быть идеальный бизнес-план для запуска сервиса доставки, чем занимается продюсер в игровой индустрии, как создаются навыки для голосовых помощников? Шоу ориентировано на зрителей 14–25 лет.

7 января в 12:00 на платформе All Cups начнется чемпионат по программированию VK Winter Quest. Участникам предстоит решить новогоднюю алгоритмическую задачу с использованием любого языка программирования. Победители получат технику, которая будет полезна в учебе и работе. Зарегистрироваться уже можно на платформе All Cups, а решения будут приниматься до 21:00 9 января. Претендовать на призы могут студенты и школьники старше 14 лет. Для остальных в рамках чемпионата предусмотрен внеконкурсный трек.

«VK развивает онлайн-образование на всех ступенях. Получать знания в проектах нашей экосистемы могут школьники, которые только выбирают дорогу в IT, студенты, желающие углубить свои знания, и взрослые специалисты, решившие сменить направление или освоить новую профессию. Мы регулярно проводим IT-чемпионаты, на которых можно посоревноваться с сильными конкурентами и заявить о себе. В преддверии Нового года мы аккумулировали наш опыт, чтобы школьники и студенты могли нескучно и с пользой провести каникулы, участвуя в праздничном чемпионате и челлендже и получая знания от наших экспертов. Это поможет начать год в правильном настроении и еще больше приблизиться к миру IT», – сообщила директор по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Ранее VK запустила всероссийский конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей». Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Конкурс проводится компанией VK совместно с образовательными платформами «Сферум» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.