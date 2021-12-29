Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и студентов

VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и студентов

VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и студентов

VK Образование подготовило для школьников и студентов по всей стране познавательно-развлекательную новогоднюю программу, сообщает пресс-служба VK. 

Она включает в себя новогоднее шоу с IT-экспертами, чемпионат по программированию VK Winter Quest и флешмоб в Клипах ВКонтакте с ценными призами. 

Новогоднюю программу VK Образование откроет шоу с участием экспертов из сферы IT. Шоу появится в сообществе «VK Джуниор», а 1 января в 17:00 на базе сообщества будет запущен секретный конкурс. В новогоднем шоу примут участие эксперты из Delivery Club, MY.GAMES, AliExpress России, «Юлы», соцсети «ВКонтакте» и других проектов экосистемы VK. В их выступлениях зрители найдут ответы на многие вопросы: как попасть в IT без навыков программирования, каким должен быть идеальный бизнес-план для запуска сервиса доставки, чем занимается продюсер в игровой индустрии, как создаются навыки для голосовых помощников? Шоу ориентировано на зрителей 14–25 лет.

7 января в 12:00 на платформе All Cups начнется чемпионат по программированию VK Winter Quest. Участникам предстоит решить новогоднюю алгоритмическую задачу с использованием любого языка программирования. Победители получат технику, которая будет полезна в учебе и работе. Зарегистрироваться уже можно на платформе All Cups, а решения будут приниматься до 21:00 9 января. Претендовать на призы могут студенты и школьники старше 14 лет. Для остальных в рамках чемпионата предусмотрен внеконкурсный трек.

«VK развивает онлайн-образование на всех ступенях. Получать знания в проектах нашей экосистемы могут школьники, которые только выбирают дорогу в IT, студенты, желающие углубить свои знания, и взрослые специалисты, решившие сменить направление или освоить новую профессию. Мы регулярно проводим IT-чемпионаты, на которых можно посоревноваться с сильными конкурентами и заявить о себе. В преддверии Нового года мы аккумулировали наш опыт, чтобы школьники и студенты могли нескучно и с пользой провести каникулы, участвуя в праздничном чемпионате и челлендже и получая знания от наших экспертов. Это поможет начать год в правильном настроении и еще больше приблизиться к миру IT», – сообщила директор по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Ранее VK запустила всероссийский конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей». Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Конкурс проводится компанией VK совместно с образовательными платформами «Сферум» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Эксперты: отца Ивана Жданова задержали за нарушение условий подписки о невыезде
Эксперты: отца Ивана Жданова задержали за нарушение условий подписки
VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и студентов
VK Образование запускает новогоднюю программу для школьников и
В Москве участниками интеллектуального краеведческого диктанта стали 5,5 тысячи человек
В Москве участниками интеллектуального краеведческого диктанта стали
Дмитрий Шепелев показал 8-месячного сына и оценил уходящий год
Дмитрий Шепелев показал 8-месячного сына и оценил уходящий год
Андрей Малахов поделился подробностями личной жизни
Андрей Малахов поделился подробностями личной жизни
AMD впечатлены высоким спросом на Xbox Series X и прогнозируют пиковый год
AMD впечатлены высоким спросом на Xbox Series X и прогнозируют
Forza Horizon 5 — лучшая игра с открытым миром в 2021 году, по версии PC Gamer
Forza Horizon 5 — лучшая игра с открытым миром в 2021 году, по версии
5 дел на 2022 год, которые важно сделать абсолютно каждому
5 дел на 2022 год, которые важно сделать абсолютно каждому
Синди Кроуфорд отдыхает в Мексике
Синди Кроуфорд отдыхает в Мексике
Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров
Под Ростовом таможенники обнаружили 10 контрабандных биткоин-майнеров
Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры
Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры
Писатель Гришковец возглавит общественный совет ФСИН
Писатель Гришковец возглавит общественный совет ФСИН

Топ на сегодня

Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте числа пользователей
Индийская криптобиржа CoinSwitch Kuber сообщила о 14-кратном росте
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер декабря "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер

Еще по теме

В Прикамье для школьников и студентов открылся Дом научной коллаборации
В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills
В Пермском крае в сентябре откроют 21 центр «Точка роста»
В сентябре в Белгородской области откроют еще 45 «Точек роста»