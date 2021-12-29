Власти Кореи порекомендовали Apple и Google забанить P2E-игры

Министерство культуры, спорта и туризма Кореи потребовало от Google и Apple заблокировать в мобильных маркетплейсах любые игры, которые работают по модели Play-to-Earn (P2E). Об этом пишет Naver.

Решение принял сформированный в рамках ведомства Комитет по управлению играми.

Инициатива направлена на борьбу с распространением спекулятивных схем зарабатывания денег в обход законов. Согласно изданию, требование фактически носит запретительный характер для разработчиков P2E-игр.

Начиная с апреля, они через суд стали добиваться пересмотра присвоенного возрастного рейтинга. Ранее власти ввели этот критерий для ограничения размещения подобных приложений в маркетплейсах для граждан страны.

В июне игра The Fivestars для блокчейна Klaytn добилась снятия бана. Ожидается, что это станет прецедентом для других разработчиков.

Согласно представителю комитета, его участники руководствуются решением Верховного суда. Он постановил, что полученные в играх призы не могут превышать 10 000 корейских вон ($8,42) в каждом отдельном случае.

«Считаем целесообразным запретить присвоение P2E-играм возрастных рейтингов, поскольку денежные вознаграждения в играх можно трактовать как призы», — пояснил источник.

Согласно Cointelegraph, текущая позиция Комитета будет иметь негативные последствия для всех P2E-игр, включая наиболее популярные Axie Infinity и Splinterlands, согласно DappRadar.

Напомним, в ноябре финансовый регулятор Южной Кореи заявил о возможном налогообложении операций с NFT.

Ранее подразделение SK Telecom потребовало от портфельных компаний присутствия в метавселенной.

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