Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран
Продолжается приём работ на Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», который проводит Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.
В нём могут принять участие школьники и студенты колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет.
Школьный этап завершится 30 января 2022 года, муниципальный – 6 февраля, региональный – 6 марта, федеральный – 27 марта. В мае состоится торжественное награждение победителей конкурса.
В этом году было увеличено количество тематических направлений сочинений. Участники представят работы, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне:
– «Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941–1945 годов как память о геноциде мирных советских граждан»;
– «Архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории семьи участника конкурса»;
– «Потери среди мирного населения на оккупированной территории в результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании»;
– «Преступления японских милитаристов против граждан СССР»;
– «Дети в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом»;
– «Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– «Деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
На федеральном этапе конкурса в соответствии с решением жюри возможно дополнительное награждение финалистов по следующим номинациям:
– «За активную гражданско-патриотическую позицию»;
– «За поиск и привлечение в качестве источников архивных документов»;
– «За осуществление музейной и краеведческой деятельности»;
– «За участие в деятельности поисковых отрядов»;
– «За поддержку мероприятий по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
– «За вклад в проведение мероприятий по популяризации российских культурных, нравственных и семейных ценностей»;
– «За оригинальность сюжета конкурсного сочинения»;
– «За богатство и выразительность русского языка, за своеобразие жанра конкурсного сочинения»;
– «За уважение и внимание к миссии педагога».
В предыдущем учебном году в конкурсе приняли участие свыше 460 тысяч школьников и студентов колледжей из всех субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь и 25 иностранных государств (школы МИД России).
В этом году география участников расширится: конкурс охватит ребят из государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза.
По итогам конкурса издается сборник сочинений абсолютных победителей, призёров и победителей в различных номинациях с указанием их педагогов-наставников.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте конкурса.
Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности» проводится Минпросвещения России в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Он объединяет школьников 5–11-х классов, студентов профессиональных образовательных организаций и педагогических университетов и институтов в возрасте до 18 лет.
Организационный комитет возглавляет Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.