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Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран

Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран

Продолжается приём работ на Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», который проводит Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.
В нём могут принять участие школьники и студенты колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет. 

Школьный этап завершится 30 января 2022 года, муниципальный – 6 февраля, региональный – 6 марта, федеральный – 27 марта. В мае состоится торжественное награждение победителей конкурса. 

В этом году было увеличено количество тематических направлений сочинений. Участники представят работы, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне: 

– «Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941–1945 годов как память о геноциде мирных советских граждан»;

– «Архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории семьи участника конкурса»;

– «Потери среди мирного населения на оккупированной территории в результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании»;

– «Преступления японских милитаристов против граждан СССР»;

– «Дети в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»; 

– «Биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом»;

– «Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На федеральном этапе конкурса в соответствии с решением жюри возможно дополнительное награждение финалистов по следующим номинациям:

– «За активную гражданско-патриотическую позицию»;

– «За поиск и привлечение в качестве источников архивных документов»;

– «За осуществление музейной и краеведческой деятельности»;

– «За участие в деятельности поисковых отрядов»;

– «За поддержку мероприятий по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;

– «За вклад в проведение мероприятий по популяризации российских культурных, нравственных и семейных ценностей»;

– «За оригинальность сюжета конкурсного сочинения»;

– «За богатство и выразительность русского языка, за своеобразие жанра конкурсного сочинения»;

– «За уважение и внимание к миссии педагога».

В предыдущем учебном году в конкурсе приняли участие свыше 460 тысяч школьников и студентов колледжей из всех субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь и 25 иностранных государств (школы МИД России). 

В этом году география участников расширится: конкурс охватит ребят из государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза. 

По итогам конкурса издается сборник сочинений абсолютных победителей, призёров и победителей в различных номинациях с указанием их педагогов-наставников. 

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте конкурса.

Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности» проводится Минпросвещения России в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Он объединяет школьников 5–11-х классов, студентов профессиональных образовательных организаций и педагогических университетов и институтов в возрасте до 18 лет.

Организационный комитет возглавляет Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.

# Общество

По материалам: edu.ru

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