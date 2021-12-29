Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран

Продолжается приём работ на Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», который проводит Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

В нём могут принять участие школьники и студенты колледжей и техникумов в возрасте до 18 лет.

Школьный этап завершится 30 января 2022 года, муниципальный – 6 февраля, региональный – 6 марта, федеральный – 27 марта. В мае состоится торжественное награждение победителей конкурса.

В этом году было увеличено количество тематических направлений сочинений. Участники представят работы, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне:

– «Военные преступления нацистов и их пособников против мирных жителей на оккупированной территории города, села, района, региона в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Мемориалы и музеи Великой Отечественной войны 1941–1945 годов как память о геноциде мирных советских граждан»;

– «Архивные свидетельства о фактах преступлений нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории семьи участника конкурса»;

– «Потери среди мирного населения на оккупированной территории в результате карательных операций, на принудительных работах в изгнании»;

– «Преступления японских милитаристов против граждан СССР»;

– «Дети в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Подвиг педагога в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Биография жителей оккупированных территорий, эвакуированных семей, строителей оборонительных сооружений и работников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом»;

– «Произведения музыкального, изобразительного, драматического и (или) кинематографического искусства как память о жертвах геноцида мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– «Деятельность поисковых отрядов и волонтёрских организаций и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На федеральном этапе конкурса в соответствии с решением жюри возможно дополнительное награждение финалистов по следующим номинациям:

– «За активную гражданско-патриотическую позицию»;

– «За поиск и привлечение в качестве источников архивных документов»;

– «За осуществление музейной и краеведческой деятельности»;

– «За участие в деятельности поисковых отрядов»;

– «За поддержку мероприятий по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;

– «За вклад в проведение мероприятий по популяризации российских культурных, нравственных и семейных ценностей»;

– «За оригинальность сюжета конкурсного сочинения»;

– «За богатство и выразительность русского языка, за своеобразие жанра конкурсного сочинения»;

– «За уважение и внимание к миссии педагога».

В предыдущем учебном году в конкурсе приняли участие свыше 460 тысяч школьников и студентов колледжей из всех субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь и 25 иностранных государств (школы МИД России).

В этом году география участников расширится: конкурс охватит ребят из государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза.

По итогам конкурса издается сборник сочинений абсолютных победителей, призёров и победителей в различных номинациях с указанием их педагогов-наставников.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте конкурса.

Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности» проводится Минпросвещения России в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Он объединяет школьников 5–11-х классов, студентов профессиональных образовательных организаций и педагогических университетов и институтов в возрасте до 18 лет.

Организационный комитет возглавляет Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Федеральный оператор конкурса – Московский педагогический государственный университет.