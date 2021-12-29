Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер декабря "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

Вадим Карасев

Несколько дней назад на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх". Картина привлекла повышенное внимание публики уже только одним актерским составом: в фильме снялись Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и другие известные актеры.

По сюжету ученый и его аспирантка узнают, что на Землю движется комета, которая через полгода не оставит от человечества и следа. Узнав о приближающейся катастрофе, они хотят предупредить о ней всех вокруг, а в первую очередь — поставить в известность правительство. Встречая неожиданную реакцию президента, который не воспринимает их слова всерьез, они идут на телевидение, но и там их поднимают на смех. Когда им наконец начинают верить, становится слишком поздно.

Фильм "Не смотрите наверх" с каждым днем становится все популярнее, причем не только в США. Эта картина, как пишут критики, — остроумная сатира на окружающую действительность. Несмотря на катастрофу, правительство озабочено только своим имиджем и борьбой за власть и рейтинги, а СМИ стараются не видеть проблемы в происходящем и закрывают на нее глаза. Мерил Стрип, которая сыграла президента США, является пародией на Дональда Трампа, а прототипами героя Марка Райлэнса, который вызвался предсказывать будущее, послужили Стив Джобс и Илон Маск.





Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"

Мнения критиков и киноманов, впрочем, разделились. Одни советуют непременно смотреть этот фильм, другие считают, что его просмотр — это только трата времени.

Телеграм-канал "Антиглянец" хоть и считает, что фильму недостает британского юмора, отмечает, что картина достойна просмотра:

Сценарий "Не смотрите наверх" был начат до эпидемии. Так что эта сатира — про изменения в климате, о которых годами распинается ДиКаприо лично, но и на короныч перекладывается на раз-два. Сатира прямолинейная и очень американская; британского юмора не хватает, здесь бы жители страны правой и левой ноги Бекхэма ох как выступили — совершенно их тема. На нас летит комета, но всем срать: население клепает мемы, глава АП — лучший выход Джоны Хилла — переживает за свои часы (шутка про Thanking staff все же топ), президентка заминает концом света секс-скандал, тележурналисты требуют поговорить об этом "коротко и весело", чтобы не размывать формат утреннего шоу, бизнесмены прикидывают, сколько айфонов получится сварганить из космического сырья. Тут и там пасхалки для американцев — от бандюгана-шерифа, которого ставят губером, до президентской кепки и развода местных тарабузиков, который, конечно, будет повиральнее апокалипсиса. Зрители из США своих узнают, мы — не всех, но все равно весело. Над всем этим плывет лицо Дженнифер Лоуренс, с которого не сходит **** (удивление. — Прим. ред.). В фильм ненадолго воткнут — в формате оберега на удачу — воцерковленный Тимоти Шаламе. Дополнительно расхваливать каст нет надобности: Мерил Стрип — президент, Кейт Бланшетт — телестерва с лучшим сценарием Судного дня — пить шампанское из горла и лить говно на окружающих.

А вот издание The Hollywood Reporter назвало фильм "циничной и чересчур самодовольной сатирой".

Журналистка издания Vulture Элисон Уилмор полагает, что вряд ли фильм кого-то заставит всерьез задуматься об изменении климата и пересмотреть свой образ жизни.

Джаз Тангчай из Variety прочит актерскому составу "Оскар". Он уверен, что фильм оценят по достоинству.

Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо присоединяются к гонке за "Оскар". Лео восхитителен. Фильм определенно оценят,

— отмечает он.

Российский кинокритик Антон Долин считает, что этот фильм в целом про каждого из нас, поэтому смотреть его многим и было неприятно.

Это очень неприятное кино о самых разных формах эскапизма и осознанной слепоты, в которых человечество — отнюдь не только политики, бизнесмены и шоумены, но все мы — предпочитает скрываться от реальности. Можно прочитать в нем метафору глобального потепления и экологической катастрофы (самая прямолинейная и очевидная трактовка). Но можно не останавливаться, разглядев в себе самом точно подмеченное в названии желание "не смотреть наверх", ведь вдруг с небес и правда вот-вот прольется огненный дождь? Отвага признать это — главное топливо этой неровной и неформатной картины, призывающей прежде всего к честности. Хотя чувство юмора тоже не помешает, особенно на краю катастрофы.

— написал Долин в статье для "Медузы" (Минюст внес издание "Медуза" в список иностранных агентов).





Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в фильме "Не смотрите наверх"Мариана Панкина