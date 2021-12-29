Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами

Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Евгения Медведева в образе Саюри и её выступление по мотивам фильма «Мемуары гейши»

Эшли Вагнер вдохновлялась фильмом «Мулен Руж!» и героиней Николь Кидман

Юлия Липницкая в образе девочки в красном из фильма «Список Шиндлера»

Девушка выступила под музыку из фильма на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Изабель Олссон в образе Беатрикс Киддо из фильма «Убить Билла»

Брайан Жубер и его костюм, вдохновлённый Нео из «Матрицы»

Елена Радионова в образе Роуз из фильма «Титаник»

Хавьер Фернандес и его образ лихого пирата из фильма «Пираты Карибского моря»

Александра Трусова в образе Чудо-женщины

На показательном выступлении Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 девушка продемонстрировала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».

Ксения Столбова и Фёдор Климов — версия Мортиши и Гомеса Аддамсов, «Семейка Аддамс»

Алёна Косторная как Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Евгения Медведева выступала в образе Сейлор Мун из одноимённого аниме
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Слитые фото SolaZola
Слитые фото SolaZola
Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина
Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина
Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Ольга Бузова заявила, что пьет коньяк по утрам
Слив Надежды Толоконниковой — слитые интимки Толоконниковой
Слив Надежды Толоконниковой — слитые интимки Толоконниковой
Мадонны — слитые интимки, фото без цензуры
Мадонны — слитые интимки, фото без цензуры
Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере Fortnite
Сравнение работы Unreal Engine 5 на всех платформах на примере
Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5
Игрок воссоздал деревню из первого S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5
Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Подборка атмосферных заброшенных мест 29.12.2021
Гороскоп на январь 2022 года от Анжелы Перл
Гороскоп на январь 2022 года от Анжелы Перл
Голосовой помощник посоветовал ребенку выполнить смертельный челлендж
Голосовой помощник посоветовал ребенку выполнить смертельный челлендж
Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные биржи
Опрос: почти половина криптотрейдеров предпочитает централизованные

Топ на сегодня

Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл"
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
Рита Дакота была шокирована решением дочери
Рита Дакота была шокирована решением дочери

Еще по теме

Кара Делевинь забыла надеть лифчик на премьеру фильма (фото)
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы
Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья