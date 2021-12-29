Выступления фигуристов, которые были вдохновлены известными фильмами
Сегодня, 14:50
Евгения Медведева в образе Саюри и её выступление по мотивам фильма «Мемуары гейши»
Эшли Вагнер вдохновлялась фильмом «Мулен Руж!» и героиней Николь Кидман
Юлия Липницкая в образе девочки в красном из фильма «Список Шиндлера»
Девушка выступила под музыку из фильма на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Изабель Олссон в образе Беатрикс Киддо из фильма «Убить Билла»
Брайан Жубер и его костюм, вдохновлённый Нео из «Матрицы»
Елена Радионова в образе Роуз из фильма «Титаник»
Хавьер Фернандес и его образ лихого пирата из фильма «Пираты Карибского моря»
Александра Трусова в образе Чудо-женщины
На показательном выступлении Чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2022 девушка продемонстрировала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».
Ксения Столбова и Фёдор Климов — версия Мортиши и Гомеса Аддамсов, «Семейка Аддамс»
Алёна Косторная как Харли Квинн из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Евгения Медведева выступала в образе Сейлор Мун из одноимённого аниме
По материалам: Sivator