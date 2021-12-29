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Звезда фильмов для взрослых обвинила родителей Билли Айлиш в ее неприязни к порно

Звезда фильмов для взрослых обвинила родителей Билли Айлиш в ее неприязни к порно

20-летняя Билли Айлиш недавно сделала откровенное признание, рассказав о пагубном влиянии на нее порно. После этого звезда фильмов для взрослых Мэйтланд Уорд раскритиковала родителей певицы, сообщает TMZ.

Как считает порнозвезда, проблема заключается в родителях Билли Айлиш, позволявших дочери смотреть откровенный контент.

"Она должен винить своих родителей, это ненадлежащее воспитание. Ребенку в этом возрасте нельзя смотреть порно. Она сказала, что смотрела оскорбительное порно или связанное с насилием. Порнография — это не то, что предназначается для сексуального воспитания детей, это развлечение для взрослых", — сказала порноактриса.

По словам популярной певицы, она открыла для себя жесткое порно, когда ей было лишь 11 лет. Данное увлечение в детстве в итоге привело к появлению ночных кошмаров и проблем в сексуальных отношениях.

Я считаю порно позором. Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела.

Билли Айлиш отметила, что в 11 лет не осознавала, что смотрит нечто неправильное, думая, что люди занимаются любовью именно так, как показано в порно.

"Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила нет каким-то вещам, которые лучше было бы не делать", — отметила исполнительница.

Билли Айлиш заявила, что доступность порнографии является настоящей проблемой, так как порно сильно искажает понимание нормы во время секса — в том числе понятия обоюдного согласия.

Стоит отметить, речь зашла о порнографии в интервью, так как данная тема упоминается в недавней композиции Билли Айлиш "Male Fantasy".

Как писал NEWSTES, ранее россиянка оказалась в тройке самых популярных порноактрис мира, обойдя Райли Рид и Мию Малкову.

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По материалам: uposters.ru

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