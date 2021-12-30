343 Industries расскажет на GDC 2022 о движке Halo Infinite





Игра Halo Infinite разработана на движке Slipspace Engine. Студия 343 Indsutries создала его самостоятельно, специально под требования новой части Halo. Сами разработчики в 2019 году описывали решение Slipspace Engine как «самый продвинутый движок по разработке AAA-игр на планете».

В рамках мероприятия для разработчиков GDC 2022, которое пройдет в марте будущего года, студия 343 Industries проведет мероприятие «One Frame in Halo Infinite». В рамках этого мероприятия разработчики обещают рассказать о проблемах, с которыми столкнулись при использовании и создании движка Slipspace Engine:

Обсуждаемые темы включают: как 343 Industries перешла от фиксированной модели исполнения 60 кадров в секунду к решению с переменной частотой кадров, как команда перешла от ручного явного планирования к подходу неявного планирования на основе зависимостей, а также какие дополнительные изменения в работе движка были необходимы для достижения высокой эффективности выполнения на разнообразном целевом оборудовании.

Отмечается, что мероприятие предназначено для «инженеров и архитекторов, увлеченных производительностью и многопоточным выполнением сложных игровых движков AAA». Подробнее ознакомиться с мероприятием можно здесь.