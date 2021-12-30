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4 игры из Game Pass в ТОП-10 года по версии Eurogamer, «Игрой года» стала Unpacking

4 игры из Game Pass в ТОП-10 года по версии Eurogamer, «Игрой года» стала Unpacking


Издание Eurogamer, один из самых авторитетных в мире игровых порталов, подвело итоги года. Журналисты назвали 10 лучших игр 2021 года, согласно их мнению. Отметим, что ранее одно из подразделений Eurogamer, а именно Digital Foundry, называло ТОП игр с лучшей графикой в 2021 году.

По мнению портала Eurogamer, лучшей игрой 2021 года стал медитативный проект Unpacking, в котором игрокам приходится распаковывать вещи при переезде главной героини. Игра имеет очень простой геймплей и довольно простую графику, но внимание к деталям со стороны разработчиков не оставляет игроков и журналистов равнодушными. Unpacking доступна в подписке Game Pass со дня релиза, вы можете прямо сейчас опробовать проект на приставках Xbox.

В целом, ТОП-10 по версии Eurogamer выглядит следующим образом:



Unpacking



Halo Infinite



Returnal



Death’s Door



Metroid Dread



Dorfromantik



Wildermyth



The Artful Escape



Hitman 3



Forza Horizon 5

Жирным в списке выделены игры, которые доступны в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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