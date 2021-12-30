4 игры из Game Pass в ТОП-10 года по версии Eurogamer, «Игрой года» стала Unpacking





Издание Eurogamer, один из самых авторитетных в мире игровых порталов, подвело итоги года. Журналисты назвали 10 лучших игр 2021 года, согласно их мнению. Отметим, что ранее одно из подразделений Eurogamer, а именно Digital Foundry, называло ТОП игр с лучшей графикой в 2021 году.

По мнению портала Eurogamer, лучшей игрой 2021 года стал медитативный проект Unpacking, в котором игрокам приходится распаковывать вещи при переезде главной героини. Игра имеет очень простой геймплей и довольно простую графику, но внимание к деталям со стороны разработчиков не оставляет игроков и журналистов равнодушными. Unpacking доступна в подписке Game Pass со дня релиза, вы можете прямо сейчас опробовать проект на приставках Xbox.

В целом, ТОП-10 по версии Eurogamer выглядит следующим образом:

ReturnalDeath’s DoorMetroid DreadDorfromantikWildermythHitman 3

Жирным в списке выделены игры, которые доступны в Game Pass.