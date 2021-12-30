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5 вещей, которые нужно сделать в начале 2022 года, чтобы привлечь удачу

5 вещей, которые нужно сделать в начале 2022 года, чтобы привлечь удачу

Привлечь удачу на весь 2022 год будет проще, если в начале января выполнить несколько важных дел. С их помощью будет проще обрести уверенность в завтрашнем дне и избавиться от страха и сомнений.


Встреча Нового года отнимает много сил и энергии, поэтому многие предпочитают после нее отдохнуть и восстановить силы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выделить время в первых числах января для того, чтобы выполнить 5 важных дел, которые станут залогом удачи и процветания. Не обязательно приступать к ним 1 января — их можно растянуть на пару недель.

1. Навести порядок. После того, как вечеринка закончена, остается беспорядок, который нужно устранить. Кроме того, многие не успевают завершить разбор вещей, и в новогодние каникулы самое время распрощаться с теми предметами, которые уже не будут использованы. Выбрасывая мусор и наводя порядок в доме, каждый может избавиться от негатива и привлечь в жизнь удачу. Чем меньше хлама хранится в жилище, тем более счастливая жизнь ждет нас в наступившем году.

2. Общаться. Новый год — время чудесных перемен, поэтому не стоит откладывать общение с людьми, встретиться с которыми не удалось раньше. В этот пункт стоит включить и примирение, чтобы снять груз тревоги с души и обрести гармонию с внешним миром. Искренние слова прощения воодушевят на новые подвиги и обязательно привлекут удачу на весь год.

3. Создать карту желаний. Исполнить заветные мечты и прийти к поставленным целям будет проще, если оформить их визуально. В новогодние праздники будет время для того, чтобы сделать карту, на которой будут отображены самые важные желания. Все желания дополняют аффирмациями и читают их время от времени, чтобы запрограммировать себя на успех во всех начинаниях.

4. Продумать финансовый план. После новогодних праздников часто не хватает денег, и за каникулы можно придумать план действий, чтобы выйти на новый уровень дохода. Экономить на всем не обязательно — гораздо важнее найти для себя дело всей жизни, чтобы получать и удовольствие, и стабильный доход, покрывающий все необходимые запросы.


5. Изменить образ жизни. После новогодних праздников многие стремятся изменить себя: сесть на диету, начать курс физических упражнений, вставать раньше по утрам. Такие цели прекрасны, и не стоит ждать завтрашнего дня, чтобы воплотить их в жизнь. Составление нового меню и режима дня будет стимулировать к выполнению запланированных задач.

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По материалам: dailyhoro.ru

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