Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса

Вадим Карасев

Адвокаты сына королевы Елизаветы II принца Эндрю заявили, что иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвинила Эндрю в изнасиловании, должен быть отклонен. Аргументируют это они тем, что Вирджиния, по их данным, живет не в США, а в Австралии, а потому не имеет права подавать иск в американский суд.

В своем заявлении 38-летняя Джуффре утверждала, что принц Эндрю трижды ее изнасиловал. По ее утверждению, это случилось в период с 1999 по 2002 год. Тогда ей было от 16 до 19 лет, то есть в одном из случаев она была несовершеннолетней. Она утверждала, что ее заставляли заниматься с ним сексом по приказу финансиста Джеффри Эпштейна, с которым Эндрю был в приятельских отношениях. Эпштейн, чьей жертвой была Вирджиния, был осужден за секс-торговлю несовершеннолетними. Уже в заключении он покончил жизнь самоубийством.





Елизавета II и принц Эндрю

Адвокаты принца Эндрю в качестве аргумента привели тот факт, что Джуффре жила в Австралии последние несколько лет вместе с мужем и тремя детьми в доме стоимостью 1,9 миллиона долларов. Они заявили, что у нее есть местные водительские права и что она не может утверждать, что является жительницей Колорадо.

Защитники принца Эндрю сказали, что их клиент никогда не насиловал Вирджинию. Обвинения в свой адрес отрицал и сам герцог Йоркский. По мнению его адвокатов, новая информация о месте жительства Вирджинии должна привести к приостановке судебного разбирательства — до тех пор, пока не будет решен вопрос о том, лишает ли ее проживание за рубежом права подавать в суд на принца Эндрю в США.

Адвокат Джуффре назвала просьбу приостановить дело "еще одной попыткой принца Эндрю уклониться и увильнуть от юридических аспектов дела".

Британские правоохранительные органы расследование в отношении принца Эндрю прекратили, так как не нашли оснований для его продолжения.

Мариана Панкина