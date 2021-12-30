Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса

Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса

Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса

Адвокаты сына королевы Елизаветы II принца Эндрю заявили, что иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвинила Эндрю в изнасиловании, должен быть отклонен. Аргументируют это они тем, что Вирджиния, по их данным, живет не в США, а в Австралии, а потому не имеет права подавать иск в американский суд.

В своем заявлении 38-летняя Джуффре утверждала, что принц Эндрю трижды ее изнасиловал. По ее утверждению, это случилось в период с 1999 по 2002 год. Тогда ей было от 16 до 19 лет, то есть в одном из случаев она была несовершеннолетней. Она утверждала, что ее заставляли заниматься с ним сексом по приказу финансиста Джеффри Эпштейна, с которым Эндрю был в приятельских отношениях. Эпштейн, чьей жертвой была Вирджиния, был осужден за секс-торговлю несовершеннолетними. Уже в заключении он покончил жизнь самоубийством.


Елизавета II и принц Эндрю

Адвокаты принца Эндрю в качестве аргумента привели тот факт, что Джуффре жила в Австралии последние несколько лет вместе с мужем и тремя детьми в доме стоимостью 1,9 миллиона долларов. Они заявили, что у нее есть местные водительские права и что она не может утверждать, что является жительницей Колорадо.

Защитники принца Эндрю сказали, что их клиент никогда не насиловал Вирджинию. Обвинения в свой адрес отрицал и сам герцог Йоркский. По мнению его адвокатов, новая информация о месте жительства Вирджинии должна привести к приостановке судебного разбирательства — до тех пор, пока не будет решен вопрос о том, лишает ли ее проживание за рубежом права подавать в суд на принца Эндрю в США.

Адвокат Джуффре назвала просьбу приостановить дело "еще одной попыткой принца Эндрю уклониться и увильнуть от юридических аспектов дела".

Британские правоохранительные органы расследование в отношении принца Эндрю прекратили, так как не нашли оснований для его продолжения.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные
ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные
Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн
Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы уполномоченного по правам человека за 2021 год
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы
Гороскоп на новогоднюю ночь 2022 года
Гороскоп на новогоднюю ночь 2022 года
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании
Экс-солистка Serebro Катя Кищук снялась с голой грудью в образе ангела
Экс-солистка Serebro Катя Кищук снялась с голой грудью в образе ангела
В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку стейблкоинов
FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году
Эти 5 эксклюзивов Xbox должны выйти в 2022 году

Топ на сегодня

Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер декабря "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Восторги и скепсис: что говорят об одной из самых громких премьер
В Иркутске подозреваемых в краже ASIC-майнеров задержал патруль ДПС
В Иркутске подозреваемых в краже ASIC-майнеров задержал патруль ДПС
СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения регулирования
СМИ: инвесторы из КНР не отказались от биткоина после ужесточения
Токен проекта Velas вырос почти на 13% на фоне партнерства с Ferrari
Токен проекта Velas вырос почти на 13% на фоне партнерства с Ferrari

Еще по теме

Скотленд-Ярд прекратил расследование по делу принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней
На принца Эндрю подали в суд, обвинив в изнасиловании несовершеннолетней
СМИ: юристы принца Эндрю придумали, как ему избежать суда по делу об изнасиловании
Букингемский дворец прокомментировал причастность принца Эндрю к секс-скандалу вокруг Джеффри Эпштейна