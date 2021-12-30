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Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года

Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года
Звезда сериалов, 39-летний актер Анатолий Руденко рассказал о несчастье в семье. Сейчас многие подводят итоги уходящего года. Анатолий Руденко не стал исключением и также поделился, что преподнес ему 2021-й. Руденко признался, что 2021-й не был радужным. «Честно говоря, для моей семьи этот год был, пожалуй, самым тяжелым. Однако, глядя на настоящих героев, оценив их достижения, я понимаю — есть за кого порадоваться. А это поднимает настроение. Спасибо героям за то, что появляется гордость за нашу страну, за то, что вдохновляете других, наставляете на путь к победе...» — сообщил артист в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». В начале декабря из жизни ушел тесть Анатолия. Актер вместе с женой Еленой Дудиной тяжело переживают потерю близкого человека.
Елена Дудина с мамой «Папа блестяще разбирался в политике, рок музыке и спорте. А я, право, толком не разбираюсь ни в одном, ни в другом. Папа всегда много читал, и я тоже благодаря ему. Папа любил людей. И это чувство мне передалось от него. Папа был невероятно виртуозным юмористом. И как не пыталась, научиться такому изящному юмору мне не удалось. Папа был строг со мной в важных моментах, задавал серьезные вопросы направляя на реализацию и успех с самого раннего возраста», — делилась Елена. Супруги не позволяют себе раскисать благодаря дочери. 9-летняя Милена всячески отвлекает родителей от печальных событий.
Анатолий Руденко и Елена Дудина с дочерью Миленой «Дочка — лучшая подружка. Уже почти девушка. Еще пока хочет обниматься и делать все всегда только с нами... Вот сама себе челку отрезала, хочет быть как я. Не сопротивляюсь. Согласна на все, только сперва, пожалуйста, урок по русскому, по английскому», — недавно рассказывала в личном блоге жена Анатолия.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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