Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын

Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Ведущий Андрей Малахов поделился увлечениями крошки сына. Шоумен вместе с женой Натальей Шкулевой воспитывают сына Александра. Мальчику в ноябре исполнилось четыре года. Звездный отец дал понять, что малыш растет настоящим вундеркиндом. В столь раннем возрасте он играет в шахматы и учит иностранный язык. «Занимается всем, чем только можно, от шахмат до иностранного языка», — рассказал о сыне Андрей Малахов. Сейчас кумирами четырехлетнего Александра являются русские богатыри Алеша Попович и Добрыня Никитич. Их поклонникам он стал после того, как посмотрел мультфильм, который ему показала бабушка.
Андрей Малахов По словам Андрея Малахова, Саша даже начал сам делать зарядку по утрам, чтобы быть таким же сильным, как его кумиры. «Недавно приходила доктор, сын ей рассказывал о богатырях, она сказала: «Сашенька, в Третьяковской галерее есть картина Вас­нецова «Богатыри». Сын в ответ: «Я был там, но такой картины не видел». Я: «Да, мы не дошли до нее, потому что ходили по новому зданию». Саша очень серьезно: «Папа, мы обязательно должны увидеть эту картину». Так что в ближайших планах у нас посещение Третьяковки в Лаврушинском», — поделился Андрей Малахов в беседе с «Антенной».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

5 вещей, которые нужно сделать в начале 2022 года, чтобы привлечь удачу
5 вещей, которые нужно сделать в начале 2022 года, чтобы привлечь
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche & Black Book
В Microsoft Store вышел набор Myths and Legends Bundle: Tunche &
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын
Дочку Анастасии Заворотнюк обокрали в аэропорту
Дочку Анастасии Заворотнюк обокрали в аэропорту
"Дети ходят, вы что творите": танцующий на улице аниматор в костюме голой женщины возмутил россиян
"Дети ходят, вы что творите": танцующий на улице аниматор в
В Казахстане обсудили строительство АЭС на фоне миграции биткоин-майнеров из Китая
В Казахстане обсудили строительство АЭС на фоне миграции
Новолуние 2 января 2022 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние 2 января 2022 года: что можно делать и что нельзя
Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься в кино
Владимир Вдовиченков доволен, что Елена Лядова стала редко сниматься
Таро-прогноз на январь 2022 года
Таро-прогноз на январь 2022 года
ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные
ProShares запустит ETF с фокусом на метавселенные
Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн
Платформа 3D-аватаров Ready Player Me привлекла $13 млн
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы уполномоченного по правам человека за 2021 год
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы

Топ на сегодня

Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой
Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран
Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут
В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно ликвидировать людей
В США призвали запретить «роботам-убийцам» самостоятельно
Слив Хахадетка (Анна Калашник)
Слив Хахадетка (Анна Калашник)
Слив Diluu1 (Диана Филина)
Слив Diluu1 (Диана Филина)

Еще по теме

Андрей Малахов рассказал о новорожденном сыне
Будни новоиспеченного отца: Андрей Малахов перешел на "новый режим" после рождения сына
Андрей Малахов поделился подробностями личной жизни
Андрей Малахов извинился перед женой за публикацию обнаженного фото