Андрей Малахов рассказал, чем увлекается сын

Ведущий Андрей Малахов поделился увлечениями крошки сына. Шоумен вместе с женой Натальей Шкулевой воспитывают сына Александра. Мальчику в ноябре исполнилось четыре года. Звездный отец дал понять, что малыш растет настоящим вундеркиндом. В столь раннем возрасте он играет в шахматы и учит иностранный язык. «Занимается всем, чем только можно, от шахмат до иностранного языка», — рассказал о сыне Андрей Малахов. Сейчас кумирами четырехлетнего Александра являются русские богатыри Алеша Попович и Добрыня Никитич. Их поклонникам он стал после того, как посмотрел мультфильм, который ему показала бабушка.Андрей Малахов По словам Андрея Малахова, Саша даже начал сам делать зарядку по утрам, чтобы быть таким же сильным, как его кумиры. «Недавно приходила доктор, сын ей рассказывал о богатырях, она сказала: «Сашенька, в Третьяковской галерее есть картина Вас­нецова «Богатыри». Сын в ответ: «Я был там, но такой картины не видел». Я: «Да, мы не дошли до нее, потому что ходили по новому зданию». Саша очень серьезно: «Папа, мы обязательно должны увидеть эту картину». Так что в ближайших планах у нас посещение Третьяковки в Лаврушинском», — поделился Андрей Малахов в беседе с «Антенной».