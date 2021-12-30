Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Вадим Карасев

Последняя битва мейкапов в этом году просто обязана быть яркой. Сегодня соревнуются российская певица Настя Каменских и американская актриса Ванесса Хадженс.

Обе брюнетки, в макияже они сделали акцент на глазах. Первая выделила их с помощью красных теней и темного карандаша, а вторая — благодаря черной подводке и цветным smoky eyes.

Кто, на ваш взгляд, заслуживает победы в этой битве больше?





Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Настя КаменскихВанесса ХадженсНастя КаменскихВанесса ХадженсМариана Панкина