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Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс

Последняя битва мейкапов в этом году просто обязана быть яркой. Сегодня соревнуются российская певица Настя Каменских и американская актриса Ванесса Хадженс.

Обе брюнетки, в макияже они сделали акцент на глазах. Первая выделила их с помощью красных теней и темного карандаша, а вторая — благодаря черной подводке и цветным smoky eyes.

Кто, на ваш взгляд, заслуживает победы в этой битве больше?


Настя Каменских
Ванесса Хадженс

Битва мейкапов: Настя Каменских против Ванессы Хадженс


Настя КаменскихВанесса Хадженс
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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