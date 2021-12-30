Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют свой роман

Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют свой роман

Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют свой роман

Дакота Джонсон и Крис Мартин встречаются уже несколько лет, но личную жизнь влюбленные напоказ не выставляют и почти не говорят о своем романе. В новом интервью журналу Elle 32-летняя актриса рассказала, что им с 44-летним Мартином нравится проводить время дома, а не на виду у посторонних.

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме,

— сказала звезда фильма "50 оттенков серого".


Дакота Джонсон

Несмотря на то что за годы романа Дакота и Крис пока не связали себя узами брака, в серьезности их отношений сомневаться не приходится. В прошлом году они купили роскошный особняк в Малибу и стали жить вместе. Правда, недавно солист группы Coldplay решил его продать, но только лишь для того, чтобы купить новый.


Крис Мартин

Прекрасно ладит Дакота и с бывшей женой Мартина Гвинет Пэлтроу. Инсайдеры говорили, что именно Гвинет помирила пару, когда Дакота и Крис на время расставались. С детьми Мартина и Пэлтроу Дакота тоже находится в прекрасных отношениях и часто проводит с ними время.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Опрос: рост интереса инвесторов к DeFi вырос в 2021 году
Опрос: рост интереса инвесторов к DeFi вырос в 2021 году
В 2022 году в Ярославской области в пяти школах будет проведен капитальный ремонт
В 2022 году в Ярославской области в пяти школах будет проведен
В Москве 160 библиотек подготовили праздничную программу на каникулы
В Москве 160 библиотек подготовили праздничную программу на каникулы
Мужчина выстрелил в лед, но никак не ожидал, что пуля будет себя так вести
Мужчина выстрелил в лед, но никак не ожидал, что пуля будет себя так
Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют свой роман
Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют
Каким будет девиз для каждого Знака Зодиака на 2022 год
Каким будет девиз для каждого Знака Зодиака на 2022 год
Молодая жена Виктора Логинова готова его задушить
Молодая жена Виктора Логинова готова его задушить
Лолита Милявская зарабатывает копейки в театре
Лолита Милявская зарабатывает копейки в театре
Фил Спенсер: Xbox Live и обратная совместимость — это «маленькая капсула времени»
Фил Спенсер: Xbox Live и обратная совместимость — это «маленькая
Местные жители нашли загадочную дыру в лесу и долго не могли понять откуда взялся этот «вход» в другой мир
Местные жители нашли загадочную дыру в лесу и долго не могли понять
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в «королевском» наряде
Похудевшая Екатерина Стриженова вышла на сцену Кремлевского дворца в
Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года
Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года

Топ на сегодня

Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран
Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы уполномоченного по правам человека за 2021 год
Тысячи обращений и десятки законодательных инициатив: итоги работы
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое переоборудование, экспорт медпомощи
Подводим итоги года в здравоохранении: новые медучреждения, массовое
Слив Хахадетка (Анна Калашник)
Слив Хахадетка (Анна Калашник)
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, добиваются прекращения судебного процесса
Адвокаты принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании

Еще по теме

Дакота Джонсон и Крис Мартин подогрели слухи о своем романе свиданием в Израиле
Инсайдер: "Отношения Дакоты Джонсон и Криса Мартина стали более серьезными"
Дакота Джонсон и Крис Мартин подтвердили свой роман: пара была замечена в Париже
Дакоту Джонсон и Криса Мартина застали на романтическом свидании: фото