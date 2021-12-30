Дакота Джонсон рассказала, почему они с Крисом Мартином не афишируют свой роман

Вадим Карасев

Дакота Джонсон и Крис Мартин встречаются уже несколько лет, но личную жизнь влюбленные напоказ не выставляют и почти не говорят о своем романе. В новом интервью журналу Elle 32-летняя актриса рассказала, что им с 44-летним Мартином нравится проводить время дома, а не на виду у посторонних.

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме,

— сказала звезда фильма "50 оттенков серого".





Дакота Джонсон

Несмотря на то что за годы романа Дакота и Крис пока не связали себя узами брака, в серьезности их отношений сомневаться не приходится. В прошлом году они купили роскошный особняк в Малибу и стали жить вместе. Правда, недавно солист группы Coldplay решил его продать, но только лишь для того, чтобы купить новый.





Крис Мартин

Прекрасно ладит Дакота и с бывшей женой Мартина Гвинет Пэлтроу. Инсайдеры говорили, что именно Гвинет помирила пару, когда Дакота и Крис на время расставались. С детьми Мартина и Пэлтроу Дакота тоже находится в прекрасных отношениях и часто проводит с ними время.

Мариана Панкина