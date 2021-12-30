"Дети ходят, вы что творите": танцующий на улице аниматор в костюме голой женщины возмутил россиян

Вадим Карасев

В Сети появилось видео с аниматором, танцующим на заснеженной улице города Кунгура в костюме обнаженной женщины.

В ролике аниматор двигается под бодрую музыку, пока за ним наблюдают мужчины, а мимо проходят дети. "Стройная и гибкая конфеточка", — раздается песня.

Многие заподозрили, что танец куклы с оголенной грудью — промоакция компании, занимающейся проведением мероприятий.

Жители Пермского края раскритиковали подобный перформанс, заявив, что происходящее в ролике "некрасиво и отвратно".

"Позорище", "Мне кажется, что в этом случае полиция должна заинтересоваться и отчитаться перед гражданами о проделанной работе", "Лучше Дед Мороз и Снегурочка были, кто придумал — ум свой отморозил...", "Дети ходят, вы что творите", — цитирует пользователей Сети "Царьград".



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