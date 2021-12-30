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Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел

Дмитрий Тарасов признался, что только сейчас повзрослел
34-летний футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что только жена и дети сделали его по-настоящему счастливым. Семейная жизнь бывшего мужа Ольги Бузовой в последнее время вызывает большой интерес публики. Супруга спортсмена уверяет, что их брак крепкий. Дмитрий отреагировал на скандалы. Бывший футболист «Локомотива» заявил, что чувствует себя счастливым каждый день. Тарасов ощутил это только когда стал многодетным отцом. «Когда живешь не только для себя, когда заботишься о других, берешь на себя ответственность, вот тогда ты действительно взрослый, действительно живешь, а не существуешь. Я очень рад и благодарен своей жене, что она разделяет эти взгляды на жизнь, готова поддерживать и создавать тепло и уют в нашем доме. Благодаря ей я каждый день просыпаюсь счастливым, видя ее и наших детей», — разоткровенничался Тарасов. Отобравший после развода с Бузовой подаренный ей автомобиль спортсмен заявил, что карьера, деньги и успех имеют для него вторичное значение. Он также поблагодарил Анастасию за то, что она рядом, и за создание семьи. Многодетный отец опубликовал черно-белое фото. На кадре запечатлены руки возлюбленных. Дмитрий делает знак в форме сердечка. «Замечательная семья! Счастья вам», «Так мечтал же и сбылось», «У вас прекрасная семья. Счастья и любви»,  «Семья – это смысл жизни», — поддержали звезду спорта поклонники.
Дмитрий Тарасов с женой Тарасов и Костенко воспитывают троих детей – двух дочерей и сына. Младший ребенок появился на свет меньше двух месяцев назад. Модель призналась, что устает и не может избавиться от лишнего веса. Молодая мама также устала от критики своей фигуры, она приступила к тренировкам. У Дмитрия есть еще один ребенок. От первого брака, с Оксаной Пономаренко, у футболиста осталась 12-летняя дочь Ангелина. Бывшие супруги долго выясняли отношения, так как отец редко виделся с девочкой и пытался снизить сумму ежемесячных платежей. Затем конфликт всё же смогли урегулировать. Недавно поклонники заподозрили, что футболист изменил супруге с певицей Margo. Маргарита Овсянникова выпустила клип с участием Тарасова, а вскоре забеременела.  Имя отца не раскрывается. На прошлой неделе спортсмен пересекся с Ольгой Бузовой на модной премии. Телеведущая публично унизила бывшего, заявив, что он сидит на галерке и кусает локти от того, что потерял ее.  Ситуация вызвала неоднозначную реакцию, многие остались недовольные поведением исполнительницы хита «Водица». Сама Ольга считает, что экс-супруг пиарится на ее имени.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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