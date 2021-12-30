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Дмитрий Тарасов в первый раз показал совместно фото с сыном

Дмитрий Тарасов в первый раз показал совместно фото с сыном
Футболист Дмитрий Тарасов впервые поделился снимком с новорожденным сыном. Анастасия Костенко посвятила трогательный пост маленькому сыну. Звезда впервые показала лицо наследника и призналась ему в любви. Два месяца назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошло радостное событие: у влюбленных родился долгожданный сын. До этого влюбленные уже воспитывали двух девочек, а у футболиста была еще наследница и от первого брака. При этом полузащитник не переставал мечтать о мальчике. 29 декабря малышу исполнилось два месяца. Разумеется, заботливые родители не смогли проигнорировать такое радостное событие. Анастасия опубликовала несколько фотографий, на которых Алексею всего пару недель. «Мой маленький Леша. Два месяца тебе и 27 лет и 9 месяцев мне. Люблю тебя безумно, сынок. Все самое интересное впереди», — поделилась эмоциями модель.
Дмитрий Тарасов с сыном Дмитрий Тарасов тоже не остался в стороне. Он показал снимок, на котором сын запечатлен в футбольной форме. «Сын. Всего два месяца, как я отец сына и это совершенно другие чувства. Пока я терпеливо жду, когда ты наешься молока у мамки. Вот тогда у нас с тобой будет другой мужской разговор. Не верится, что теперь у меня есть союзник, маленький мужик, и я не один в бабьем царстве», — рассказал Тарасов. Многие поклонники отметили, что Алексей очень похож на отца. Однако нашлись и те, кто решил, что делать выводы о внешности малыша пока рано. Так или иначе, Тарасов уже вовсю строит планы на будущее сына. Дмитрий неоднократно рассказывал, что обязательно отдаст наследника в спортивную секцию, чтобы у них было еще больше общих тем. Последний месяц был очень сложным для звездной семьи. Дело в том, что в Сети то и дело появлялись слухи о ссоре Тарасова и Костенко. Анастасия и сама давала поводы для домыслов, рассказывая, как тяжело проходит послеродовой период. Лишь на днях модель призналась, что о разводе они не помышляют, вовсю строя совместные планы на будущее.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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