Дочка Алексея Панина вернулась в Россию за паспортом

Актера Алексея Панина упрекнули за то, что он живет за границей а работает тут. Анна Панина показала свой новый документ. 44-летний актер Алексей Панин запечатлел дочь в важный момент жизни. Звезде сериала «Солдаты» более года было комфортно в Испании. Он хвастался прекрасной жизнью за границей. Под Новый год Алексей вернулся в Россию. Скандальный артист позировал с маской на лице в машине. «Здравствуй, родина!» — написал Панин. Фолловеры актера пристыдили его. «Чего пожаловали?», «Надоело на солнышке нежиться?», «В Испании похолодало или деньги кончились?», «Денежки приехал заработать?», «На пляже надоело лежать и загорать?», «Никто не соскучился особо», «Чего изволите? Хлеба, зрелищ, работы?» — поиронизировали подписчики. Панин неоднократно оскорблял соотечественников и называл их людьми, которые ненавидят друг друга. Однако оказалось, что его приезд связан с важным делом. Дочь Анна достигла 14-летия. Девушка получила паспорт.Дочка Алексея Панина «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза», — процитировал актер Владимира Маяковского. Анна, которую папа нежно зовет Нюсей, позировала на улице с новым документом. Она держала в руках Конституцию и зачитывала отдельные строчки. Девочке понравились права, указанные там. «Нюся стала гражданином Российской Федерации! Нюся стала гражданкой!» — радостно воскликнул Алексей. Поклонники Панина заметили, как повзрослела школьница. Они сделали интересные сравнения. «Поздравления», «Взрослая уже, красавица», «Какая же она у вас красивая», «Милашка, очень на вас похожа!», «Всё, осядете здесь или вновь в теплые края?», «Документ получили, наши поздравления», «Юная красотка выросла!», «Нюся, ты ли это? Такая большая», «Одно лицо с вами», «Аннушка, пусть твои успехи затмят папины», «Вы с дочкой чудили в Испании решили и тут? Шутка, рад за Нюську», «Удивительная схожесть с отцом», «Деточка, какая ты классная», «Круто, папа и ребенок такой уже... Да что там, почти девушка!» — прокомментировали фолловеры.