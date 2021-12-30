Дочку Анастасии Заворотнюк обокрали в аэропорту

Из-за дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, Анны задержали самолет. Анна Заворотнюк поругалась с сотрудницами авиакомпании. 25-летняя модель заявила об исчезновении ее чемодана с ценными вещами. Дочь Анастасии Заворотнюк насыщенно провела несколько дней в Северной столице с подругами. Из Москвы до Питера они добрались на скоростном поезде «Сапсан». Обратно девушки решили лететь на самолете. Однако они сильно опаздывали. «Мы стояли у стойки через три минуты после того, как закрыли регистрацию. Нам попалась какая-то адекватная женщина, но она всё равно нас пропустила», — рассказала Анна. Однако сдать багаж к тому моменту уже было нельзя. У дочери звезды сериала «Моя прекрасная няня» с собой был большой чемодан, который нельзя пронести на борт как ручную кладь. Сотрудница авиакомпании при регистрации сказала, что в самолете найдут для него место, и пропустила девушек. «Мы идем, проходим все контроли. У меня вытащили из этого чемодана все мои любимые, дорогущие кремы», — пожаловалась девушка. Анна сначала расстроилась, но потом смирилась с потерей драгоценных средств красоты. Но проблемы на этом не закончились. Пассажирок остановила еще одна сотрудница «Аэрофлота». Она оказалась не такой сговорчивой, как первая. Заворотнюк возмутил тон, которым она с ними разговаривала. «Неадекватная женщина. У нее не было бейджика. Но общалась она так, как будто она из тюрьмы вышла только вчера, вот честно», — заверила звездная дочь.Анна Заворотнюк Блогер не стала приводить грубые выражения обидчицы. Суть претензий заключалась в том, что с таким чемоданом нельзя входить в самолет по нормам безопасности. Потому что он может ударить кого-нибудь по голове и травмировать. Девушки стали спрашивать, что им делать. Собеседница дала категоричный совет – сниматься с рейса и лететь следующим. Пассажирки заявили, что они не могут отказаться от полета. «Она сказала, что тогда я оставлю чемодан здесь, и на его дальнейшую судьбу ей плевать. В чемодане дорогие вещи, сумка «Шанель», туфли, дорогая косметика, фен. Но так тоже нельзя. Ваши сотрудники нас пропустили. И вы не можете сейчас разрулить ситуацию», — возмутилась инстадива. Разбирательство в конфликтной ситуации затянулось на 40 минут. «Из-за нас задержали самолет, пока мы всё это выясняли. Уже все люди там злятся. Мы злимся», — отметила Анна. В итоге договорились, что чемодан прилетит этим же рейсом, поскольку его всё-таки запихнули в багажное отделение. На борту к Заворотнюк подошел стюарт и сказал, что, скорее всего, чемодан прилетит следующим рейсом, хотя бирку поставили этого рейса. Произошла путаница. Анна поблагодарила подруг, которые по прилете еще два часа провели с ней в аэропорту. Но багаж так и не прилетел. Девушка написала заявление в отдел розыска и выразила надежду, что ее имущество все-таки найдется. Блогер после душещипательной истории столкнулась с критикой. «Не надо опаздывать, курицы, и потом делать людям мозги. Ты посмотри, важные особы», — возмутился один из пользователей. Анна иронично отреагировала на критику. «Важные особы, я не могу, хоть что-то сделало мой день», — ответила она.