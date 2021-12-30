Фил Спенсер снимает видеопоздравления для сотрудников Xbox





Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер не перестает удивлять своей приверженностью бренду, игрокам и сотрудникам. Он довольно часто делится личными историями, которые связаны с Xbox, не забывает про бренд Xbox даже на отдыхе, и умудряется еще находить время, чтобы лично поздравлять сотрудников команды Xbox, которых сотни, если не тысячи, по всему миру. Естественно, поздравления от Фила Спенсера приходят не всем сотрудникам Xbox, но удивляет сам факт, что Спенсер находит на это время.

Фил Спенсер записал поздравление с днем рождения для сотрудницы Xbox в Британии Чарли Ходсон. К 30-летию сотрудницы Фил Спенсер записал обращение из своего домашнего офиса, в котором поздравил Чарли с днем рождения, отметив, что она является «невероятно особенной частью команды» и своими делами помогает бренду Xbox стать тем, чем он является.

I’m utterly in awe at the kindness & generosity of both my community and @XboxP3 who took the time to organise this truly incredible gift to celebrate my 30th birthday 😭



Thank you to everyone who contributed to make this day so special. 💖 pic.twitter.com/F9NTkxFbgK — Charleyy Hodson 🏳️‍🌈 (@itsCharleyytho) December 29, 2021



Стоит сказать, что Чарли Ходсон является менеджером соцсетей Xbox в Британии.