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Фил Спенсер снимает видеопоздравления для сотрудников Xbox

Фил Спенсер снимает видеопоздравления для сотрудников Xbox


Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер не перестает удивлять своей приверженностью бренду, игрокам и сотрудникам. Он довольно часто делится личными историями, которые связаны с Xbox, не забывает про бренд Xbox даже на отдыхе, и умудряется еще находить время, чтобы лично поздравлять сотрудников команды Xbox, которых сотни, если не тысячи, по всему миру. Естественно, поздравления от Фила Спенсера приходят не всем сотрудникам Xbox, но удивляет сам факт, что Спенсер находит на это время.

Фил Спенсер записал поздравление с днем рождения для сотрудницы Xbox в Британии Чарли Ходсон. К 30-летию сотрудницы Фил Спенсер записал обращение из своего домашнего офиса, в котором поздравил Чарли с днем рождения, отметив, что она является «невероятно особенной частью команды» и своими делами помогает бренду Xbox стать тем, чем он является.


Стоит сказать, что Чарли Ходсон является менеджером соцсетей Xbox в Британии.

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По материалам: newxboxone

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