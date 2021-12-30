Фил Спенсер: Xbox Live и обратная совместимость — это «маленькая капсула времени»





Команда Xbox потратила больше 5 лет, чтобы добавить почти 600 проектов в программу обратной совместимости. Изначально казалось, что игры с первого Xbox и Xbox 360 никогда не будут работать на Xbox One (а в будущем и на Xbox Series X | S), но специалисты Microsoft смогли этого добиться, а после и аккуратно перенести старые проекты на новые консоли, некоторые даже улучшив в процессе переноса.

До сих пор игры по обратной совместимости доставляют игрокам много радости. Один из таких игроков в Twitter написал, что у его брата на Xbox 360 была дисковая версия Assassin’s Creed 2, и он полностью пропустил поколение Xbox One. Когда же он получил приставку Xbox Series S и купил Assassin’s Creed 2 в цифровом виде, он смог запустить из облака свое сохранение 2013 года, что его впечатлило.

Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер ответил этому пользователю, что и сам столкнулся с похожей ситуацией с игрой Red Dead Redemption:

Я помню, когда это случилось со мной с RDR, с сохранением 2011 года. Это всегда заставляет меня думать о том, что я делал в своей жизни, когда было опубликовано сохранение, это как маленькая капсула времени. Xbox Live и команда разработчиков платформы хорошо поработали над сохранениями и правами для разных поколений.

I remember when this happened for me with RDR, a save from 2011. It always makes me think about what I was going on in my life when the save was posted, it's like a little time capsule. Xbox Live and platform engineering team's good work on cross gen saves and entitlements. — Phil Spencer (@XboxP3) December 28, 2021



Напомним, в этом году добавили 76 новых игр в программу обратной совместимости. На этой она официально закрыта, Microsoft отмечает, что добавить больше игр не получится из-за лицензионных прав или технических проблем.