Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров

Вадим Карасев

Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров. Из 104 российских бизнесменов 70 стали еще богаче, 29 — ушли в минус, а у остальных активы остались на прежнем уровне.

Больше всего средств потерял в уходящем году Сулейман Керимов — почти $6 млрд. Семья бизнесмена владеет 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс", капитализация которой упала.

На втором месте расположился основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг. Его внесли в санкционный список минфина США, из-за этого он столкнулся с блокировкой средств на счетах в западных банках. В итоге Вексельберг потерял $2,93 млрд.

Третью строчку списка занял совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, прибыль которого с января по июль 2021 года снизилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019-го. Его потери равняются $668 млн.

На $615 млн обеднел Андрей Козицын, владеющий пакетами акций УГМК, "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь". Обладатель 59% акций АФК "Система" Владимир Евтушенков остался без $414 млн. Также части состояния в 2021 году лишились Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе, Аркадий Волож и Араз Агаларов.

Ранее Ruposters писал, что Forbes опубликовал список самых разбогатевших за 2021 год россиян.