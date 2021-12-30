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Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров

Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров

Forbes составил список наиболее обедневших за 2021 год миллиардеров. Из 104 российских бизнесменов 70 стали еще богаче, 29 — ушли в минус, а у остальных активы остались на прежнем уровне.

Больше всего средств потерял в уходящем году Сулейман Керимов — почти $6 млрд. Семья бизнесмена владеет 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс", капитализация которой упала.

На втором месте расположился основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг. Его внесли в санкционный список минфина США, из-за этого он столкнулся с блокировкой средств на счетах в западных банках. В итоге Вексельберг потерял $2,93 млрд.

Третью строчку списка занял совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, прибыль которого с января по июль 2021 года снизилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019-го. Его потери равняются $668 млн.

На $615 млн обеднел Андрей Козицын, владеющий пакетами акций УГМК, "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь". Обладатель 59% акций АФК "Система" Владимир Евтушенков остался без $414 млн. Также части состояния в 2021 году лишились Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе, Аркадий Волож и Араз Агаларов.

Ранее Ruposters писал, что Forbes опубликовал список самых разбогатевших за 2021 год россиян.

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По материалам: uposters.ru

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