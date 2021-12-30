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FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку стейблкоинов

FTX распределит $1 млн среди банков, которые добавят поддержку стейблкоинов


Биржа криптодеривативов FTX выделит $1 млн на поощрение региональных банков, которые рассмотрят и согласятся добавить услугу по депонированию и выводу средств посредством стейблкоинов.


[media=https://twitter.com/FTX_Official/status/1475917176267624450?ref_src=twsrc%5Etfw]

Инициатива предполагает установление партнерских отношений с FTX в интересах ее пользователей, которые смогут «мгновенно и почти без комиссий» пополнять счет и выводить средства. Названия стейблкоинов не приводятся.


Биржа криптодеривативов не исключает повышения размера вознаграждения. FTX открыта для сотрудничества не только с американскими финансовыми учреждениями.


Предложение последовало на следующий день после треда главы платформы Сэма Бэнкмана-Фрида. В нем среди прочего он затронул и тему «стабильных монет», которым «не хватает системы отчетности и аудита, чтобы гарантировать их обеспечение». CEO FTX убежден, что это решит «80% всех проблем» в сегменте.


В ноябре Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США опубликовала отчет, в котором перечислила связанные со стейблкоинами риски и порекомендовала приравнять эмитентов активов к банкам.


В декабре Управление контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США пообещало в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.


Ранее стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC. Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора касательно надзора над цифровыми активами.


Напомним, Национальное управление кредитных союзов США разрешило своим членам заключать партнерские отношения со сторонними организациями для добавления возможности покупки, продажи и хранения криптовалют.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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