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Глава Тамбовской области исполнил новогодние желания детей

Глава Тамбовской области исполнил новогодние желания детей

В ходе акции "Елка желаний" руководитель Тамбовской области Максим Егоров сегодня исполнил новогодние желания нескольких юных жителей региона.

Губернатор и его заместители исполнили желания более 20 детей. Егоров лично познакомился с семьями и привёз подарки детям.

Антон из Тамбова учится в пятом классе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. В декабре прошлого года он занял первое место в первых инклюзивных соревнованиях по триатлону РФ. Мальчик мечтал о планшете и получил его в подарок от губернатора.

Еще один планшет в подарок получили братья Эдуард, который в прошлом году окончил Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, и Виктор, который проходит программу компенсирующего обучения в 10 классе средней школы №4 города Тамбова. Ребята увлекаются рисованием и компьютерными играми, планшет поможет им в обучении и в развитии своих хобби.

Подарок от руководителя области доставили и пятикласснику Алексею из Никифоровского района. Мальчик, несмотря на инвалидность по зрению, не отстаёт от своих сверстников, хорошо учится и занимается волонтерской деятельностью. Алексей мечтал о квадрокоптере и сегодня его желание исполнилось.

"Новый год - добрый и светлый праздник. Мы все ждем чуда и исполнения желаний. Если у нас есть возможность, мы должны поддерживать ребят, тем более накануне такого праздника. Всегда приятно исполнять мечты, быть для кого-то волшебником", - сказал Егоров.

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По материалам: uposters.ru

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