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Инсайдер: Режим без строительства для Fortnite все еще в разработке

Инсайдер: Режим без строительства для Fortnite все еще в разработке


Несколько месяцев назад уже появлялись слухи, что игра Fortnite может получить режим без строительства. Тогда о работе над таким режимом сообщал инсайдер GMatrixGames в Twitter. Ожидалось, что данный режим будет добавлен в игру Epic Games вместе со стартом 3 главы, но этого не произошло. Тем не менее, если верить другому инсайдеру, режим все еще разрабатывается.

В Twitter инсайдер HYPEX, который специализируется на игре Fortnite, опубликовал напоминание, что режим без строительства все еще в разработке. Пока нет даты, когда разработчики Fortnite намерены добавить этот режим в проект.


Отметим, что недавно игра Fortnite перебралась на Unreal Engine 5 и получила ряд заметных изменений со стартом 3 главы, в частности, новые механики.

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По материалам: newxboxone

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