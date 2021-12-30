Инсайдер: Режим без строительства для Fortnite все еще в разработке





Несколько месяцев назад уже появлялись слухи, что игра Fortnite может получить режим без строительства. Тогда о работе над таким режимом сообщал инсайдер GMatrixGames в Twitter. Ожидалось, что данный режим будет добавлен в игру Epic Games вместе со стартом 3 главы, но этого не произошло. Тем не менее, если верить другому инсайдеру, режим все еще разрабатывается.

В Twitter инсайдер HYPEX, который специализируется на игре Fortnite, опубликовал напоминание, что режим без строительства все еще в разработке. Пока нет даты, когда разработчики Fortnite намерены добавить этот режим в проект.

Reminder that Epic are working on a "No Build" LTM.. I feel like this LTM would be so good right now with the Spiderman Mythic & Sliding 🔥 They'd just need to reduce damage to enviroment in that LTM. pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo — HYPEX (@HYPEX) December 29, 2021



Отметим, что недавно игра Fortnite перебралась на Unreal Engine 5 и получила ряд заметных изменений со стартом 3 главы, в частности, новые механики.