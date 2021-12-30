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Экс-солистка Serebro Катя Кищук снялась с голой грудью в образе ангела

Экс-солистка Serebro Катя Кищук снялась с голой грудью в образе ангела

28-летняя Катя Кищук преподнесла своим поклонником горячий подарок накануне Нового года. Экс-солистка группы Serebro обнародовала очередное откровенное фото.

Певица продемонстрировала свое изменившееся тело после родов, состоявшихся минувшим летом.

На снимке звезда позирует в костюме ангела с голой грудью, при этом на руках певицы игрушечная обезьянка.

Следом за этим Катя Кищук опубликовала другие пикантные фото, на которых прикрывает оголенную грудь сумочкой.

"Очень крутая, сексуальная и вдохновляющая меня девушка", "Такая прекрасная", "Ты просто шикарна, смотрю на тебя и понимаю, что не нужно комплексовать из-за чего-то, нужно принимать себя таким(ой), какая(ой) ты есть", "Фигура и внешность!!! Лучшая из лучших!!! Красавица!!! Идеал!!! БОГИНЯ!!! ОБОЖАЮ И ЛЮБЛЮ!!! Моя самая любимая девочка на всем белом свете!!!" — комментируют поклонники фото звезды.

Напомним, бойфрендом Кати Кищук является британский рэпер Slowthai, завоевавший популярность по всему миру. О романе с ним экс-солистка Serebro объявила в начале 2020 года в прямом эфире.

С экс-солисткой Serebro рэпер Slowthai познакомился в Лос-Анджелесе, где она в последнее время нередко гостит.

В своих треках популярный артист часто высказывается на горячие политические темы, такие как Brexit.

Как писал NEWSTES, ранее Серябкина заявила, что Газманову, Расторгуеву и Леонтьеву пора уходить со сцены.

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По материалам: uposters.ru

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